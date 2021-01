Do žil si vpichol čaj z halucinogénnych húb. Lysohlávky mu následne začali rásť priamo v krvi

Tento muž sa však rozhodol zistiť, čo sa stane, keď si do žíl vpichne čaj vyrobený z halucinogénnych húb. Takýto výsledok určite nečakal.

V mužovej krvi začali rásť huby

Ako informuje portál IFLScience, 30-ročného muža museli hospitalizovať po tom, čo si do žíl vpichol čaj vyrobený z halucinogénnych húb. Takýto výsledok však iste nečakal, huby v jeho krvi totiž začali rásť, píše štúdia publikovaná v časopise Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry. Muž, ktorý je známy len ako Mr X, chcel takýmto spôsobom liečiť svoju závislosť od opioidov a depresie.

Muža do nemocnice priviezla jeho rodina, bol totiž extrémne zmätený a príbuzní sa obávali, či to nesúvisí s tým, že len nedávno prestal užívať predpísané lieky na bipolárnu poruchu typu I. Od vysadenia liekov na tom muž nebol práve najlepšie a jeho stav kolísal medzi mániou a depresiou. Muž sa preto rozhodol, že sa pokúsi vyliečiť za pomoci mikrodávok LSD a psilocybínu, ktorý je súčasťou približne 200 druhov tzv. magických húb.

O psilocybíne ako o možnom lieku sa vo vedeckých kruhoch diskutuje už niekoľko rokov. Odborníci si myslia, že dokáže pomôcť aj ľuďom, ktorí trpia ťažkou depresiou a úzkosťou. Posledné dni života môže uľahčiť aj nevyliečiteľne chorým pacientom. Účinky psilocybínu sú však ešte stále overované v kontrolovaných testoch a účastníci testov psilocybín požívajú orálne.

Poškodil si pečeň a zlyhávali mu orgány

Mr X však na to išiel celkom iným spôsobom. Zakúpil si magické huby s psilocybínom rozpustným vo vode. Tie následne zalial vriacou vodou a vyrobil si tak „hubový čaj“. Niektorí ľudia v rámci rekreačného užívania psilocybínu skutočne pijú takýto vývar z húb, Mr X sa však rozhodol, že si tekutinu do žíl vpichne striekačkou.

Rodina muža objavila až po niekoľkých dňoch, v tom čase však už bol na tom Mr X veľmi zle. Okrem toho, že bol zmätený, prejavila sa u neho žltačka, trpel nevoľnosťami, mal hnačku a zvracal krv. Tým, že si tekutinu vpichol, si poškodil pečeň a jeho orgány zlyhávali, vrátane obličiek a pľúc. Navyše, došlo u neho k septickému šoku a v jeho krvi sa tvorili zrazeniny.

Po vyšetrení sa šokovaným lekárom podarilo zistiť, že v mužovej krvi rastú huby. Odborníci v štúdii píšu, že zatiaľ nie je jasné, či vpichnutie psychoaktívnych látok z halucinogénnych húb vyvolá zmenené stavy vedomia. Pacient bol na tom totiž tak zle, že lekári nevedeli určiť, či bol zmätený kvôli psychoaktívnej látke alebo kvôli celkovému zdravotnému stavu. Dodávajú, že toto je jasný dôkaz toho, že verejnosť treba v tomto smere vzdelávať a ľudí varovať, aby nikdy neužívali lieky iným spôsobom, ako to určil lekár.