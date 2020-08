Do sveta putuje skrížený koronavírus. Z amerického laboratória ho posielajú do viacerých štátov

Laboratória po celom svete sa usilovne snažia skúmať nový koronavírus SARS-CoV-2, aby sa proti nemu dokázala nájsť účinná obrana. Problémom v laboratóriách je ale to, že práca s týmto vírusom si vyžaduje prísne bezpečnostné opatrenia. Tie sú určite namieste, avšak pre samotných vedcov to znamená spomalenú prácu a tiež mnohé laboratóriá, aj keď by chceli, tak s novým koronavírusom nemôžu pracovať, lebo nemajú vhodné zabezpečenie.

Ak chce laboratórium skúmať a pracovať s vírusom SARS-CoV-2, musí mať vysoký stupeň biologického zabezpečenia na úrovni biosafety level 3. Ako informuje portál vtm.zive.cz, znamená to, že pracovníci musia mať špeciálne obleky, respirátory s najvyšším stupňom ochrany a vybavenie na naximálnej bezpečnostnej úrovni.

Laboratória sú často na úrovni level 2

Toto všetko spomaľuje rýchlosť práce, čo je pri celosvetovej pandémii veľmi nevýhodné. Takéto zabezpečenie laboratória je tiež vysoko nákladné a viaceré iné výskumné pracoviská sú iba na úrovni biosafety level 2.

Na tento problém reagovali vedci z Washingtonskej univerzity. V štúdii uverejnenej v časopise Cell Host & Microbe uviedli, že vytvorili hybridný vírus, ktorý sa podobá na SARS-CoV-2. Na prácu s ním stačí laboratórium na úrovni biosafety level 2.

Kríženec menej nebezpečného vírusu

Na vytvorenie kríženca nového koronavírusu použili vírus vezikulárnej stomatitídy. Kľúčové pri ňom je, že svoju dedičnú informáciu si ukladá rovnako ako SARS-CoV-2 vo forme RNA. Vírus vezikulárnej stomatitídy je podobný besnote a vyskytuje sa v teplých oblastiach amerického kontinentu. Napáda dobytok, môže sa preniesť aj na človeka, avšak u neho sa prejavuje podobne ako ľahká chrípka s dobou liečenia do piatich dní.

Vedcom sa podarilo nahradiť jeden gén vírusu vezikulárnej stomatitídy génom zo SARS-CoV-2. Bol to gén pre S proteín. Molekuly tohto proteínu trčia z koronavírusu ako hroty a vytvárajú aj jeho typický vzhľad. A S proteín využíva koronavírus na to, aby infikoval organizmus.

Výsledný krížený vírus tak nie je nebezpečný ako SARS-CoV-2, ale je mu mimoriadne podobný. Ako uvádza vtm.zive.cz, ide akoby o baránka v koži vlka.

Takýto hybridný vírus pri experimentoch reaguje s protilátkami SARS-CoV-2 a tie mu bránia infikovať organizmus. Takisto hybridný vírus nereaguje na protilátky, na ktoré nereaguje ani SARS-CoV-2. Nový vírus sa tak v laboratórnych podmienkach správa rovnako ako pandemický koronavírus, no je oveľa bezpečnejší.

Krížený vírus vzbudil veľkú pozornosť a prejavili oň záujem iné laboratóriá z USA, ale tiež laboratóriá z Nemecka či Spojeného kráľovstva. Údajne už bol poslaný aj do Kanady, Brazílie či Argentíny.

Uplatnenie vírusu by mohlo nastať aj pri vývoji vakcíny, keďže nevyvoláva ochorenie a imunitný systém naň reaguje rovnako ako na nový koronavírus.