Rusi sa pýšia vakcínou na koronavírus. Odborníci majú z jej nežiaducich účinkov obavy

Pandémia nového koronavírusu rozhýbala desiatky spoločností po celom svete vo vývoji účinnej vakcíny proti ochoreniu. Mnohé spoločnosti sa nachádzajú už v tretej fáze testovania, ktorá zahŕňa výskum na tisícoch dobrovoľníkov. Po úspešnom ukončení tejto fázy, ktorá preukáže, ako je vakcína účinná a aké závažné sú nežiaduce účinky, spravidla prichádza jej registrácia. Rusi ale túto fázu preskočili.

Politické body a propaganda

Rusko pred dvomi dňami zaregistrovalo prvú vakcínu proti novému koronavírusu. Tento svetový úspech neoznámil nik iný ako prezident najväčšej krajiny sveta – Vladimir Putin a prezradil, že vakcína sa volá Sputnik V. Názov priamo odkazuje na úspech Rusov, resp. Sovietskeho zväzu, keď sa ako prví dostali do vesmíru. Teraz chce byť Rusko opäť prvé aj čo sa týka vakcíny proti COVID-19.

To, že vakcínu registrovali ruské úrady však neznamená, že Rusi sú v jej vývoji na prvom mieste. Práve naopak. Viaceré spoločnosti na svete už majú rozbehnutú tretiu fázu testovania vakcíny na tisícoch dobrovoľníkov. Aktuálne je podľa New York Times osem vakcín v tretej fáze testovania.

Americký minister zdravotníctva Alex Azar v stredu uviedol, že snaha o vyvinutie očkovacej látky na koronavírusové ochorenie “nie sú preteky o prvenstvo”, píše agentúra AP.

Iba 76 ľudí

O ruskej vakcíne pritom neexistuje veľké množsvo informácií a žiadne vedecké či recenzované štúdie. Vie sa, že ju vyvinuli vedci z Gamalejovhoo národného výskumného centra mikrobiológie a epidemiológie. Na prvej a druhej fáze sa podľa Svetlany Zavidovovej, ruskej expertky z Asociácie organizácií klinického testovania, zúčastnilo iba 76 ľudí, uvádza SITA.

Takýto malý počet je pre široké nasadenie úplne nepostačujúci, no Rusi sľubujú, že tretiu fázu vykonajú. Prezident Putin dokonca povedal, že novou vakcínou sa zaočkovala aj jedna z jeho dcér. Pre ruskú tlačovú agentúru TASS povedal, že jediný vedľajší účinok bola teplota približne 38 stupňov Celzia v deň očkovania.

144 vedľajších účinkov u 38 ľudí

Ruský nezávislý portál Znak, ktorý sa odvoláva na portál Fontanka informuje o tom, že u 38 ľudí sa prejavilo až 144 nežiaducich vedľajších účinkov. U dobrovoľníkov boli zaznamenané opuchy, bolesť a svrbenie v mieste vpichu. Bežné prejavy boli slabosť, nevoľnosť, horúčka, znížená chuť do jedla, hnačka, bolesť hlavy, hrdla, upchatie a výtok z nosa. V 42. deň, keď sa výskum ukončil, sa 31 nežiaducich účinkov stále neskončilo.

Nevhodná pre starých ľudí

Portál Znak ďalej upozorňuje na obmedzenosť výskumu. Nie je jasné, ako dlho by mali protilátky ostať v tele. Na 42. deň bola hodnota protilátok v tele na čísle 49,3, čo nedosahuje ani priemernú hodnotu protilátok.

Kvôli obmedzenosti výskumu je veková hranica vakcíny stanovená iba na rozmedzie medzi 18 až 60 rokov. U rizikovej skupiny, teda u dôchodcov, sa vakcína netestovala. Takisto je vakcína kontraindikovaná u tehotných žien, keďže bezpečnosť sa pri nich tiež netestovala. Neskúmala sa ani interakcia s inými liekmi, ani vplyv na vedenie motorového vozidla.

Založená na vakcíne proti ebole

Ruská vakcína, podobne ako vakcíny z britského Oxfordu či z Ameriky, by mali fungovať podobne. Tá ruská vychádza z vakcíny proti ebole, informuje Denník N. Základom vakcíny je adenovírus, v ktorom je pridaná genetická informácia nového koronavírusu. Ľudská imunita si tak potom má vytvárať protilátky.

Rusi budú testovať v Brazílii

Možno trochu netypicky, no Rusi idú svoju vakcínu testovať v Brazílii. Táto krajina je jednou z najpostihnutejších pandémiou. SITA uvádza, že podľa vyhlásenia ruského veľvyslanectva by mal brazílsky štát Paraná dnes podpísať s Ruskom dohodu o výskume, vývoji a testovaní jeho vakcíny. Medzi prvými by podľa dohody mali zaočkovať zraniteľné skupiny, ako sú zdravotnícky personál a učitelia.

“Vláda prijala digitálny plán na kontrolu a monitorovanie účinkov očkovania u týchto skupín,” cituje stanovisko spravodajský portál CNN.

Obavy sú podľa Ruska neopodstatnené

Rusko podľa agentúry SITA odmietlo pribúdajúce medzinárodné obavy o bezpečnosť jeho lokálne vyvinutej vakcíny proti koronavírusu ako “absolútne neopodstatnené”. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

“Zdá sa, že naši zahraniční kolegovia cítia špecifické konkurenčné výhody ruskej látky a pokúšajú sa vyjadriť názory, ktoré sú absolútne neopodstatnené,” reagoval na obavy zahraničných expertov ruský minister zdravotníctva Michail Muraško a dodal, že vakcína bude čoskoro k dispozícii. Prvé balíky by podľa neho mali v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov dostať prednostne lekári.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však informovala, že s ruskými predstaviteľmi rokuje o posúdení vakcíny. Tá pritom nie je medzi šesticou, ktoré organizácia sleduje a dostali sa do tretej fázy testovania zahŕňajúcej rozsiahle testy na ľuďoch.

Nemecký minister zdravotníctva v stredu vyjadril obavy v súvislosti s nedostatočným testovaním ruskej vakcíny. “Môže byť nebezpečné začať očkovať milióny ľudí príliš skoro, pretože ak sa to zvrtne, môže to zabrániť v prijatí vakcinácie,” vyjadril sa pre miestne médiá Jens Spahn, podľa ktorého dostupné informácie hovoria, že látku nepodrobili dostatočnému testovaniu. “Nie je to o prvenstve, ale o tom mať bezpečnú vakcínu,” zdôraznil.

