Do rieky sa zrútili stovky ľudí, najmenej 40 zahynulo: Na 230 metrov dlhom moste v Indii sa odohrala tragédia

Najmenej 40 ľudí zahynulo a množstvo ďalších utrpelo zranenia po páde visutého mosta do rieky v západoindickom štáte Gudžarát. K nešťastiu došlo v nedeľu večer miestneho času, informovali agentúry AP, AFP a Reuters s odvolaním sa na tamojšie médiá.

Do rieky sa podľa mediálnych správ zrútili po páde mosta stovky ľudí, kým zranenia ich utrpelo najmenej 30.

Tamojší predstavitelia uviedli, že most povolil, pretože nezvládol nápor ľudí, ktorí sa na ňom nachádzali. Podľa miestnej televíznej stanice Zee News ich bolo na moste zhruba 400, pričom väčšina z nich spadla do rieky.

BREAKING: Bridge with hundreds of people collapses into river in western India pic.twitter.com/eRRIk0aMsS

— BNO News (@BNONews) October 30, 2022