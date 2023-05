Do luxusného hlavného mesta hazardu môžete získať letenky zadarmo: Stačí splniť tieto dve podmienky

V našom regióne možno nie je až také známe, no vo svete má obrovské meno najmä pre hazard a rušný život. Macao nemalo nikdy núdzu o turistov, no teraz sa tamojšie úrady rozhodli podporiť turizmus a ponúknuť akciu, ktorá sa odmieta len veľmi ťažko, píše Travelandleisure.

Macao je osobitná administratívna oblasť na juhu Číny, ktorá disponuje silnou autonómiou. Zároveň ide o prvú aj poslednú európsku kolóniu v Ázii, ktorú malo takmer 500 rokov pod správou Portugalsko. Dnes je z tohto malého „mestského štátu“ hlavné mesto hazardu na svete, keďže výnosy z automatov a hazardných hier sú tam vyššie než v Las Vegas.

Preto sa Macau právom hovorí aj Monte Carlo východného sveta. Nájdete tam najväčšie kasíno na svete, množstvo hotelov, luxusnú architektúru, ale aj územie, kde žijú prevažne miestni obyvatelia, ktorých tvoria najmä Číňania a Portugalci.

Ponuka, ktorá sa neodmieta

Od polovice 60. rokov minulého storočia sa z Macaa stal raj hazardérov a ľudí vyznávajúcich bujarý nočný život. Počet turistov však aj kvôli pandémii koronavírusu začal náhle klesať, pričom Macau nepomohol ani rok 2022, kedy sa väčšina destinácii dokázala pozbierať zo slabších návštevností.

Tamojšie úrady sa tak rozhodli podporiť turizmus, ktorý v lete 2022 hlásil len približne 10 000 návštevníkov. Podobne, ako napríklad Hongkong, aj Macao ponúkne ľuďom možnosť navštíviť toto juhočínske územie za lacnejšie peniaze a k tomu pridá aj množstvo výhod.

Musíte docestovať z vybraných štátov

Hlavným ťahačom kampane je určite bezplatná letenka, ktorú vám úrady preplatia v momente, keď si zakúpite let do Macaa od leteckej spoločnosti Air Macau. Platí to pre turistov, ktorí do Macaa docestujú zo Singapuru, Južnej Kórey, Japonska, Thajska alebo Vietnamu.

Navyše, ak ostanete v tomto „východnom Monte Carle“ aspoň jednu noc, môžete si vybrať z viacerých výhodných ponúk, ako napríklad bezplatný výlet do Hongkongu trajektom, pričom cesta trvá len 1 hodinu.

Platí teda, že ak sa dostavíte do jednej z vyššie uvedených destinácií a odletíte s Air Macau do centra svetového hazardu, tamojšie úrady vám zaplatia letenku naspäť. Ak ostanete aj na noc, otvoria sa vám ďalšie možnosti, z ktorých si určite vyberie každý návštevník.