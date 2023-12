Do lietadla si vzala obyčajný sendvič, ten ju neskôr stál tisíce eur. Žena spravila školácku chybu, dajte si na ňu pozor

Cestovanie leteckou dopravou je síce enormne rýchle a pohodlné, no zároveň podlieha prísnym pravidlám a zákonom. Na tie nechtiac doplatila aj staršia žena, ktorá v rámci pár sekúnd prišla o tisíce eur, píše Dromedar.

Na letisko a do lietadla sa mnohokrát neoplatí brať nič, čo zbytočne vzbudzuje pozornosť, respektíve z vás môže spraviť pre letiskovú kontrolu rizikových cestujúcich. Svoje o tom vie už aj June Armstrongová, ktorá kvôli kuraciemu sendviču zaplatila na letisku pokutu v hodnote 3 300 amerických dolárov (v prepočte cez 3 000 eur).

Prečo také množstvo peňazí za obyčajný sendvič? Tu sa pravdepodobne zmiešala náhoda s prísnymi zákonmi. 77-ročná pani cestovala ešte v máji 2023 z Nového Zélandu do Austrálie za rodinou, no ešte ani po pristátí netušila, koľko ju bude úvod výletu napokon stáť.

Muffin vyhodila, sendvič ju stál tisíce

Podľa novozélandských novín Herald si na letisku kúpila muffin a sendvič s kuracím mäsom a so šalátom. Muffin odhodila ešte pred odletom, pričom na sendvič sa tešila priamo počas letu. Po odlete však zaspala a na svoje jedlo jednoducho zabudla. Problém nastal až v momente, keď v Austrálii vypisovala pri kontrole vstupný formulár.

Uviedla v ňom, že má pri sebe len lieky na predpis. A keďže to nebola pravda, staršia dáma sa stala predmetom vyšetrovania. Kontrola sendvič nezahodila, ale June naúčtovala mastnú pokutu niekoľko tisíc dolárov. Aj keď sa žena snažila situáciu zmeniť, úrady boli nezlomné a rovnako tak jej manžel, ktorý ju prišiel vyzdvihnúť a poradil jej, aby to zaplatila a mohla odísť preč.

Zákon je neoblomný

Žena sa dožadovala reakcie od úradov a inštitúcií, no márne. Od mája sa nedočkala odpovede, pričom spomínaná suma tvorila značnú časť ich rodinných ušetrených peňazí.

Jediným, ako tak hmatateľným dôvodom, je zákon Ministerstva poľnohospodárstva, rybolovu a lesníctva v Austrálii, ktorý za to, že do krajiny prinesiete niečo s vysokým ohrozením biologickej bezpečnosti, a neohlásite to, hrozí pokutou do 3 756 dolárov. A tým bol pravdepodobne aj zabalený sendvič.