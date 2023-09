Do jednej z najkrvavejších väzníc ovládanej gangom vtrhlo 11 000 vojakov: Šokuje vás, čo tu našli, objavili zoo aj bazén

Venezuelská vláda získala kontrolu nad väznicou, ktorá bola pod nadvládou najmocnejšieho gangu v krajine. Ten si za múrmi väznice vybudoval vlastné malé mesto so zoologickou záhradou, klubom a bazénom.

Ako píše web Mail Online, venezuelská vláda v stredu vyslala 11 000 policajtov a vojakov do väznice Tocorón. Tá je podľa webu Telam považovaná za jednu z najkrvavejších väzníc na svete, násilie je tu na dennom poriadku. Jeden z najväčších gangov v krajine sa tu usídlil ako doma, členovia si zriadili malé chatrče, v ktorých niektorí žili aj so svojimi rodinami. Mali prístup k satelitnej televízii a internetu. V zoo, ktorú si väzni vytvorili, sa údajne nachádzali tigre, levy, krokodíly a pumy.

During my visits to Venezuela’s Tocoron prison, I captured rare, unpublished scenes from inside. A one-of-a-kind place led by inmate Niño Guerrero, complete with a pool, zoo, disco, shops, and even a bank. Offering exclusive access to these photos. DM if interested pic.twitter.com/m4EQOSXn93

— Michel Baljet (@MichelBaljet) September 21, 2023