Do Európy sa valí horúci vzduch z Afriky. Obľúbené destinácie Slovákov môžu atakovať až 45 stupňov

Teploty v niektorých európskych krajinách pôjdu extrémne hore. Ako upozorňujú tvnoviny.sk, horúci vzduch zo severnej Afriky sa už síce prihnal do Stredomoria, no podľa odborníkov to má byť len začiatok.

Veľké horúčavy budú sužovať destinácie, kam chodia radi na dovolenku aj Slováci. Do Európy sa majú dostať podľa hlavného meteorológa z British Weather Service Jima Dalea už v druhej polovici júna. Očakáva, že na juhu Španielska budú teploty v rozpätí 40 až 45 stupňov Celzia, v Afrike a na juhu Portugalska budú tiež silné vlny horúčav, informuje Express.

Prvá vlna otepľovania príde na rad podľa portálu WeatherOnline už v nasledujúcich dňoch, zasiahne juh Európy. V Madride má byť začiatkom budúceho týždňa 32 stupňov a už v nedeľu (23. 6.) až 36 stupňov. V tureckej Ankare sa očakáva 35 a na obľúbenom ostrove Cyprus bude teplota atakovať 39 stupňov Celzia.

Portál iMeteo píše tiež o mase horúceho vzduchu z Afriky, ktorý sa dostal na juh Európy, už tento týždeň má zasiahnuť Grécko. V tejto krajine majú v stredu a vo štvrtok teplomery ukazovať až +43 °C, lokálne aj +45 °C. Podľa gréckych meteorológov sú takéto vlny horúčav mimoriadne skoré, tradične ich zaznamenávajú až v júli či auguste.

Aj v Turecku sa pripravujú na stúpanie teplôt, v niektorých častiach krajiny sa vyšplhajú na +40 °C, píše portál Hurriyet Daily News. Podľa experta na počasie môžu byť v júli a auguste zaznamenané v Turecku rekordne vysoké teploty.