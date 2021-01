Do Európy príde nová streamovacia služba. Divákom ponúkne juhoamerické telenovely

Ponuku streamovacích služieb ešte tento rok mierne upraví chystaný prerod HBO GO na službu HBO Max, na spustenie na slovensko-českom území sa chystá aj Disney+. Karty však chce zamiešať aj menej známa služba Globo. Tá plánuje expandovať na územie Európy a divákom ponúkne to, čo žiadna iná.

Globo je brazílska televízna stanica, ktorá svoju vlastnú streamovaciu službu Globoplay prevádzkuje od roku 2015. Doposiaľ sa sústredila najmä na domáce publikum a zrejme každému bude jasné, čo asi môže ponúkať. V jej pôvodnej tvorbe dominujú najmä juhoamerické telenovely, no divákom ponúka za poplatok aj množstvo amerických seriálov. A práve táto služba chce expandovať aj na európsky trh, informuje web Edna.cz.

Streamovacia služba plná telenoviel

Plány stanice Globo sú na rok 2021 veľkolepé – divákom chce predstaviť až 82 nových projektov, čo v prepočte znamená 6 až 7 nových telenoviel každý mesiac. To ale nie je jediný cieľ. Globo chce “zaútočiť” aj na európsky trh a rozšíriť tak ponuku už existujúcich streamovacích služieb.

Európania by tak mali možnosť sledovať celý rad nekonečných telenoviel. Ako však web Edna.cz uviedol, Globo by nemalo najskôr na tunajší trh vstúpiť priamo. V hre je totiž možnosť výmeny obsahu s inými európskymi lokálnymi streamovacími službami. V praxi by to teda znamenalo, že to, čo máme možnosť vidieť napríklad na Voyo, by mohli diváci v Brazílii sledovať na Globoplay a naopak.

Plány zatiaľ nijak neboli špecifikované a celý plán expanzie je zatiaľ len v počiatkoch. Globo by však chcelo vymienať obsah s podobnými službami ako je u nás či v Česku Voyo. Podobné služby fungujú napríklad v Rakúsku (služba Stan) či v Nemecku (Joyn). Zameranie by však zostalo rovnaké – divákom by služba ponúkala najmä telenovely.