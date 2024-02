Zabudnite na zimu, dnes sa pripravte na mimoriadne teplé počasie. Na niektorých miestach dosiahnu teploty až +20 °C

Posledné dni prevláda na Slovensku mimoriadne teplé počasie, ktoré by sa dalo ľahko pomýliť so začiatkom jari. Dnes však bude ešte teplejšie a meteorológovia hovoria o doteraz najteplejšom dni v roku, informuje iMeteo.

Uprostred februára by síce mala na Slovensku zúriť zima, no tento rok je všetko inak a teploty sa na niektorých miestach budú šplhať až k +20 °C. „Po okraji hlbokej a rozsiahlej tlakovej níže so stredom nad Britskými ostrovmi k nám bude od juhozápadu vrcholiť prílev veľmi teplého a vlhkého vzduchu,“ informuje iMeteo.

Zima sa vráti

V najteplejších lokalitách južného a západného Slovenska by dnes preto naozaj mohlo byť až +20 °C. Na zvyšku nášho územia bude teplota dosahovať približne +15 °C. Objaviť sa však môžu aj občasné prehánky, najmä na strednom a východnom Slovensku. V nedeľu by však už malo byť počasie viac upršané a odborníci očakávajú denné maximá do +15 °C.

Fúkať dnes bude prevažne južný vietor rýchlosťou 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), na západe a severe ojedinele okolo 12 m/s (45 km/h) a v nárazoch okolo 20 m/s (70 km/h). Na horách nad pásmom lesa sa očakáva búrlivý vietor až silná víchrica. Milovníci zimy však nemusia zúfať. Ešte síce približne týždeň bude na Slovensku teplo, no chladné počasie by sa následne malo vrátiť.