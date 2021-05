Hriešne lesbické mníšky si užívajú aj pred Svätým krížom. Najkontroverznejší film roka vychádza zo skutočného príbehu

Jeden z najočakávanejších filmov tohto roka spôsobí množstvo kontroverzie a rozprúdi búrlivé diskusie. Ako to môžeme dopredu vedieť? Ukazuje skutočne vášnivý lesbický sex, aj priamo v kostole, ukájanie sa a v hlavných úlohách dve mníšky, ktoré nemajú problém zhrešiť aj priamo pod krížom. K tomu všetkému za jeho vznikom stojí režisérska ikona, takže sa máme na čo tešiť.

Benedetta Carlini bola katolíckou a mystickou mníškou pôsobiacou v 17. storočí v protireformačnom Taliansku. Vo svojich tridsiatich rokoch sa stala opátkou kláštora v meste Pescia, niekoľko kilometrov od Florencie.

Mávala nadprirodzené náboženské aj erotické vízie. Jedným z jej najdrsnejších zjavení bolo napadnutie mužmi, ktorí ju mlátili reťazami aj mečmi. Dokonca mala vidieť aj samotného Ježiša Krista a na tele sa jej objavovali stigmy.

Ešte väčší škandál v kláštore Matky Božej však spôsobilo odhalenie o jej lesbickom sexuálnom vzťahu s mladou sestrou Bartolemejou. Ich vášnivý erotický vzťah mal tragický koniec.

Na motívy jej príbehu vytvoril režisér Paul Verhoeven eroticko-životopisnú drámu, od ktorej sa očakáva, že môže divákov poriadne šokovať. V tomto prípade však už téma lesbickej mníšky môže byť pre mnohých poburujúca sama o sebe. Bude obsahovať rúhanie, homofóbiu aj otvorený lesbický vzťah.

Verhoeven stojí za filmami ako Základný inštinkt alebo Showgirls, a preto je jasné, že mu skúmanie ľudskej sexuality nie je cudzie. Jeho zatiaľ posledný uvedený film s názvom Elle z roku 2016 napríklad ukazoval ženu, ktorá sa stane obeťou brutálneho znásilnenia.

Iba pred niekoľkými hodinami bol uvedený prvý trailer k tejto dlhoočakávanej snímke. Ako môžeme vidieť, režisér stavil na množstvo dráždivých a erotických scén. Nebojí sa ukázať sex priamo pred krížom, uspokojovanie sa dievčat v kostole počas bohoslužieb alebo samotný vášnivý akt mladých mníšok v explicitnej forme. Rúhajúcej sa Benedette však za jej hriechy hrozí tvrdý trest.

V hlavnej úlohe sa predstaví herečka Virginie Efira, ktorú sme mohli vidieť aj v spomínanej snímke Elle. Po jej boku uvidíme hercov ako Lambert Wilson či Charlotte Rampling.

Snímka Benedetta už mala byť uvedená na festivaloch v priebehu minulého roka, situácia to však nedovolila a o Zlatú palmu v Cannes zabojuje až toto leto. Vznikla podľa knižnej predlohy autorky Judith C. Brownovej Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy z roku 1986 o príbehu mníšky Benedette Carlini.

✨ It’s confirmed, official and it’s going to be hard to wait: #Benedetta by Paul Verhoeven with Virginie Efira joins the #Cannes2021 #Competition! Projected in World premiere in Cannes on July 9th, the film will be released in theatres in France on the same day. @PatheFilms pic.twitter.com/B2FCjCoUWS

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 5, 2021