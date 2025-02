Diváci Sľubu nešetria chválou. Do očí im udrel detail, vďaka ktorému tlieskajú tvorcom seriálu

Seriál Sľub patrí v súčasnosti spolu s Dunajom, k vašim službám k diváckym favoritom a deň čo deň sa teší veľkému úspechu. Mnohým divákom priniesol aj poriadnu dávku nostalgie, a tak s radosťou sledujú, ako sa ich obľúbení herci premenili na postavy z dôb dávno minulých.

V seriáli Sľub sa stretlo množstvo talentovaných hercov. Pre mnohých z nich je to prvá príležitosť v takomto veľkom projekte a iní sú zas ostrieľaní profesionáli, ktorých diváci videli v seriáloch Mama na prenájom či Dunaj, k vašim službám. Ak však hodnotíme výkony hercov, diváci majú rozhodne svojich favoritov, vo veľkom totiž chválili Gabiku Dzuríkovú, ale tiež detského herca Liama Nemčeka, ktorý stvárňuje malého Adamka.

Podoba sa nedá zaprieť

Keď však ide o obsadenie tohto seriálu, diváci nechválili len výkony hercov, ale tiež ich výber. Nedávno totiž v komentároch upozornili na to, že pokiaľ ide o seriálovú rodinu Horváthovcov, tvorcovia pri kastingu trafili klinec po hlavičke. Práve pri tejto rodine by totiž veľmi ľahko uverili, že sú to skutočné deti hercov a nešlo len o šikovný výber.

„Tie deti vyberali skvele. Najmä ten syn je celá „mama“, veľmi sa na tú herečku podobá,“ zhodnotila diváčka. Ďalšia hneď súhlasila: „Vyzerá ako jej skutočný syn.“ Tretia sa pridáva: „Aj mne sa podobá.“

Táto diskusia sa navyše rýchlo zvrtla na špekulácie, či skutočne Markíza neobsadila herečkinho reálneho syna. Vilka však hrá Daniel Fekete a herečka Anikó Vargová nemá žiadne deti. Herečka len nedávno našla toho pravého a podľa informácií portálu Plus JEDEN DEŇ si svoje „áno“ povedali v roku 2020. V tom čase mala herečka 47 rokov a portálu odpovedala aj na otázku, či ešte plánuje deti.

Povedala: „Je zázrak, že sme sa našli, či sa stane aj ďalší zázrak, uvidíme. Tešili by sme sa, to určite, ale ak sa tak nestane, budeme sa snažiť naďalej napĺňať si svoj život ako doteraz.“

Skutočne tak ide len o šikovný kasting a hoci sa podoba medzi hercami nedá zaprieť, žiadne rodinné vzťahy medzi nimi nie sú.