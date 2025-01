V seriáli Sľub sa všetko skomplikuje. Zuzana to nebude mať jednoduché, diváci si budú v napätí ohrýzať nechty

Diváci sa naplno ponorili do 80. rokov vďaka novému seriálu Sľub. Nové epizódy pribúdajú každý deň a spolu s nimi sa vyvíja vzťah Zuzany a Michala, keďže sa spoločne snažia splniť sľub, ktorý pred rokmi dali svojim najlepším kamarátom.

Dobový seriál Sľub sa naplno rozbehol a diváci neskrývajú svoje nadšenie. S napätím sledujú, ako sa vyvíja situácia Zuzany a Michala, pričom do ich životov vstupujú aj ďalší ľudia, ktorí komplikujú ich súčasnú situáciu. Títo dvaja totiž sľúbili, že sa postarajú o malého Jakubka a sú odhodlaní tento sľub splniť, hoci to nie je jednoduché.

Zuzana to nebude mať jednoduché

O skutočných komplikáciách svojej situácie sa však ešte len dozvedia. Zatiaľ sa totiž učia, ako sa starať o malé dieťa, no nielen ich rodičovstvo, ale aj falošný vzťah budú už čoskoro vystavené skúške. Ako totiž zachytáva portál ČSFD, popisy k jednotlivým epizódam odhaľujú, že situácia Zuzany sa skomplikuje v desiatej epizóde a potom to bude čoraz horšie.

„Zuzanu nečakane kontroluje sociálka,“ spomína sa v popise k tejto epizóde, ktorú diváci na obrazovkách uvidia už zajtra. Jej nadšenie z toho, že s Michalom dostali Kubka, tak nevydrží dlho a vystriedajú ho obavy.

Nielen to, akí sú rodičia, je však pod drobnohľadom. Sociálni pracovníci sa totiž zamerajú aj na vzťah Zuzany a Michala a očividne sa im nebude pozdávať. V popise k trinástej epizóde sa totiž spomína: „Sociálka tuší, že Michal so Zuzanou nebýva.“ Dá sa jednoducho očakávať, že dvojica sa bude snažiť situáciu vyriešiť, no ich budúcnosť ako rodiny nevyzerá ružová.

Osemnásta epizóda seriálu Sľub sa totiž bude pohrávať s otázkou: „Zoberú Zuzane a Michalovi Kubka?“