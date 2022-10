Diváci vracajú, omdlievajú a opúšťajú kiná: Režisér kontroverzného hororu povedal, čo by mali urobiť, kým si ho pozrú

Nedávno sme vás informovali o novom horore s názvom Terrifier 2, ktorý dal svojim divákom poriadne zabrať. Keď dorazil do amerických kín, nie všetci ho zvládli dopozerať bez problémov do konca. Viacerí boli svedkami toho, ako niekto omdlel alebo mu dokonca prišlo nevoľno. Teraz sa k nepríjemnej situácii vyjadril samotný režisér pre Entertainment Weekly.

Článok pokračuje pod videom ↓

Horor Terrifier 2 nadviazal na rovnomennú jednotku a vrátil sa s desivým klaunom menom Art, ktorý počas halloweenskej noci šialene vyčíňa. V tomto prípade je Art po spáchaní samovraždy pri policajnej konfrontácii vzkriesený. A počas Halloweenu opäť rozpúta krvavé peklo. Zameria sa konkrétne na dvojicu súrodencov, ktorých čakajú poriadne krušné momenty.

Nechce, aby sa ľuďom počas sledovania jeho filmu niečo stalo

Už iba z ukážky je zrejmé, že nejde o príjemné pozeranie a film obsahuje množstvo krvi a brutálnych scén. Preto asi nikoho neprekvapili prichádzajúce správy o tom, ako ľudia pri jeho sledovaní omdleli alebo dokonca musela byť do kina privolaná sanitka.

Režisér Damien Leone sa k týmto udalostiam vyjadril pre Entertainment Weekly. Na jednej strane povedal, že to, keď ľudia odchádzajú z kina pri jeho filme, vníma ako česť, pretože sa mu podarilo vytvoriť skutočne intenzívny film. Dodal však, že nechce, aby ľudia počas filmu omdlievali a aby sa im niečo stalo.

Odporučil pozrieť si najprv jednotku

Zároveň dal radu divákom, ktorí sa chystajú pozrieť si snímku Terrifier 2. „Bolo by dobré, ak by ste najprv videli Terrifier 1, kým sa vrhnete na dvojku. Ak by ste jednotku videli, vedeli by ste, do čoho idete,“ uviedol.

Spomenul známu scénu prvej časti jeho kontroverzného hororu s pílou na železo, s ktorou malo rovnako viacero ľudí problém, nezvládlo ju dopozerať a opúšťali kiná. Práve tejto scéne sa v pokračovaní snažili konkurovať, pretože medzi fanúšikovskou základňou vyvolala silné ohlasy.

Takže aj v tomto prípade platí, že horor Terrifier 2 vyvolal búrlivé ohlasy, no našiel si aj divákov, ktorí patria medzi jeho fanúšikov. Každopádne je isté, že nie je vhodný pre citlivé povahy.