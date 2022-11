Diváci nič depresívnejšie nevideli, je brutálny a smutný: Jeden z najlepších vojnových filmov vôbec je hitom Netflixu

Milovníci žánru vojnových filmov si už niekoľko dní môžu prísť na svoje prostredníctvom novinky Na západe nič nové (Im Westen nichts Neues), ktorú chvália diváci, kritici a teší sa aj veľkej sledovanosti. Podľa mnohých je dokonca najlepšou snímkou s touto tematikou, akú sme za posledné roky videli, uvádza MailOnline.

Ak vám názov Na západe nič nové niečo hovorí, nie je to vôbec náhoda. Ide totiž o adaptáciu rovnomennej knihy z pera Ericha Mariu Remarquea, ktorá patrí medzi diela, ktoré by si mal prečítať každý. Nie je to však jednoduché čítanie a v podstate to isté platí aj o filmovej novinke z dielne režiséra Edwarda Bergera.

Depresívny film, ktorý by si mal ale pozrieť každý

Dej filmu je zasadený do obdobia 1. svetovej vojny a sleduje mladého, iba 17-ročného Paula (Felix Kammerer), ktorý putuje bojovať na západný front. Ukáže sa, že realita v zákopoch je oveľa drsnejšia, nepríjemnejšia a brutálnejšia, než predstavy, ktoré mal.

Diváci po jeho zhliadnutí nešetria chválou. „Snímka je brutálna, znepokojujúca, s fantastickou kamerou, výbornými hereckými výkonmi a úprimná,“ podelil sa jeden so svojimi dojmami na Twitteri.

„Na západe nič nové je najdepresívnejším filmom, aký som kedy videl,“ napísal ďalší a jedným dychom dodal, že ho odporúča vidieť všetkým.

Jeden z najlepších filmov s vojnovou tematikou

Jedným z najvýraznejších filmom s vojnovou tematikou, ktoré za uplynulú roky vznikli, bola dráma 1917 režiséra Sama Mendesa. A diváci sa nevyhli ani porovnávaniu týchto dvoch snímok.

„Na západe nič nové je veľmi dobý film a jeden z najlepších vojnových za posledné roky. Je podobný, ako 1917, ale podľa mňa ešte o niečo lepší,“ zhodnotil jeden z divákov. A nebol ani zďaleka jediný.

Je adeptom na Oscara

Keďže sa pomaly blíži koniec roka, medzi filmovými nadšencami sa začína diskutovať o tom, ktoré snímky by mohli získať zlatú sošku Oscara. A vyzerá to, že veľkým favoritom by mohol byť práve tento film. Podľa reakcií divákov je zrejmé, že podľa nich patrí medzi najlepšie tohto roka.

Či Na západe nič nové získa Oscara, uvidíme až o niekoľko mesiacov. Má však šancu, keďže ho Nemecko poslalo o cenu americkej Akadémie filmových umení a vied zabojovať.

Snímka si na databáze ČSFD vyslúžila hodnotenie 76 % a na IMDb získala 7,9/10. Čo sa týka sledovanosti na streamovacej službe Netflix, nachádza sa v rebríčku Top 10 v krajinách po celom svete. Na Slovensku sa držal niekoľko dní na prvom mieste.