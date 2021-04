Diváci milujú vášeň a intrigy, Bridgerton dostane 3. aj 4. sériu. Uvidíme skúmanie sexuality ďalšej mladej hrdinky?

Iba pred niekoľkými dňami sme vám priniesli všetky aktuálne známe informácie o pripravovanej druhej sérii obľúbeného hitu Netflixu, seriálu Bridgerton. Dnes sa znovu hlásime, podobne ako Lady Whistledown, aby sme vás informovali o ešte horúcejších novinkách. Netflix plánuje obnoviť aj tretiu a štvrtú sériu a my sa tak pravdepodobne dočkáme sfilmovania aj jedného z vôbec najzaujímavejších príbehov série.

Tvorcovia na Twitteri informovali prostredníctvom listu Lady Whistledown, že seriál Bridgerton dostane aj svoju tretiu a štvrtú sériu. A to iba krátko po prvých oficiálnych správach o tom, ako bude vyzerať druhá séria, ktorej nakrúcanie malo započať práve v tomto období. Ide nepochybne o skvelú správu pre všetkých fanúšikov, pretože ožijú ďalšie príbehy obľúbených postáv.

Dearest readers, this author brings a most exciting announcement… pic.twitter.com/sV0QiYcn8z — Bridgerton (@bridgerton) April 13, 2021

Najprv Daphne, potom Anthony. Na koho sa budú zameriavať ďalšie série?

Prvá séria sa ukazovala hľadanie šťastia mladej a krásnej Daphne Bridgerton, ktorej sa to napokon podarilo a vydala sa za vytúženého Simona, vojvodu z Hastingsu. Aj keď jeho postavu v druhej sérii neuvidíme, Daphne by mala naďalej stáť po boku brata Anthonyho Bridgertona, ktorý bude hlavnou postavou očakávaného pokračovania.

Prvé dve série sa príbehovo držia svojich knižných predlôh autorky Julie Quinn. Jej celá sága obsahuje až osem kníh a každá z nich ukazuje samostatný príbeh jednej z postáv rodiny Bridgerton. O kom teda bude avizovaná tretia a štvrtá séria? Tieto informácie nie sú potvrdené, ale ak vychádzame z predpokladu, že pôjdu rovnako dejovo podľa kníh, máme sa na čo tešiť.

Splnia sa Penelope predstavy o Colinovi?

Tretia knižná časť totiž ukazuje príbeh Benedicta Bridgerton, ktorého sme už v prvej sérii mohli vidieť ako ambiciózneho milovníka umenia. Štvrtá kniha sa zas zameriava na Colina Bridgerton a teda súčasne s ním aj na Penelope Featherington. Mladá Penelope po šarmantnom veľkom bratovi svojej najlepšej kamarátky túži už od prvej série. V závere, ako sme aj mohli vidieť, sa však vydal na cesty do zahraničia.

Keď sa vracia zisťuje, že veľa vecí nie je tak, ako bývali predtým. A rovnako sa v jeho očiach zmení aj pohľad na Penelope, ktorú v minulosti vnímal viac menej ako iba kamarátku svojej malej sestry. Čím by mohol tento príbeh zaujať?

Od dieťaťa k dospelosti

Penelope sa môže ukázať ako ďalšia silná ženská postava, čo ako sa aj v prípade Daphne ukázalo, je obrovským a atraktívnym prínosom pre seriál. Ako sme mohli vidieť, veľmi podstatnou v tomto smere bolo skúmanie a objavovanie jej vlastnej sexuality, na čom si dali tvorcovia spoločne s profesionálnou koordinátorkou sexu záležať. A bola by škoda, ak by v skúmaní ženskej sexuality nepokračovali aj naďalej.

Okrem toho už vieme, že pred všetkými skrýva obrovské tajomstvo, čo však ešte netuší jej okolie. Uvidíme, či sa jej ho podarí udržať aj naďalej v tajnosti alebo toto žezlo prenechá niekomu inému. Okrem toho je zrejmé, že si v najbližších sériách prejde veľkou zmenou, od dievčaťa k žene.

Režisér má ambíciu venovať sa príbehu všetkých súrodencov Bridgertovovým, podobne ako knihy

Kým budeme mať viac informácií o seriálových pokračovaniach tretej a štvrtej série, zostávame iba v domnienkach, pri ktorých vychádzame z praxe prvej série, ktorú sme videli. Samotný režisér Chris Van Dusen krátko po jej premiére uviedol v rozhovore pre Collider, že nechce zabudnúť ani na ostatné postavy, podobne ako sa im venujú aj knižné predlohy. Preto tieto scenáre môžu byť veľmi pravdepodobné.

“Keďže je to rodina 8 detí a existuje osem kníh, bol by som rád, keby som mohol prerozprávať príbehy všetkých súrodencov Bridgertonovcov,” uviedol režisér. Tento jeho sen pomaly naberá reálne črty, minimálne sa už dostal do polovice. Ak bude jeho seriál pokračovať rovnakým vrúcnym diváckym prijatím, je možné, že v budúcnosti ožijú na obrazovkách príbehy celej rodiny Bridgertonovcov. A teda kompletná knižná sága.

Čo vieme o druhej sérii, ktorú uvidíme najbližšie?

Zatiaľ si však zhrňme, čo vieme o pripravovanej druhej sérii. Opustil ju predstaviteľ Simona, herec Regé-Jean Page, na Phoebe Dynevor, ktorá stvárňuje Daphne Bridgerton sa môžeme tešiť aj ďalej. Jej hlavných predstaviteľom bude Anthony Bridgerton a bude sa snažiť získať Katharine Sheffield, ktorú stvárni juhoázijská herečka Simone Ashley. Poznať ju môžeme napríklad zo seriálu Sexuálna výchova a je bojovníčkou za ženy tmavej pleti.

Nebude chýbať ani niekoľko ďalších nových postáv a dá sa očakávať nádielka horúcich scén aj ďalšie búranie rasových stereotypov. Lady Whistledown určite bude znova poznať tie najzaujímavejšie klebety a tak sa je na čo tešiť. Dátum jej uvedenia zatiaľ nie je známy a bude pravdepodobne závisieť na aktuálnej pandemickej situácii, ktorá by mohla posunúť natáčanie.

Tieto aktuálne správy o obnovení ďalších dvoch sérií pravdepodobne nikoho veľmi neprekvapia, keďže Bridgerton prepisoval na Netflixe rekordy sledovanosti a videlo ho už 82 miliónov domácností z celého sveta. Uvidíme, či sa mu podarí udržať v tomto trende aj naďalej.