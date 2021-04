Viac erotických scén plných sexu? Čaká nás nová vášnivá dvojica, odchod hlavnej postavy a búranie rasových stereotypov

Seriál Bridgerton, ktorý uviedla stremovacia služba Netflix ešte koncom minulého roka, prepisoval rekordy sledovanosti. Získal si desiatky miliónov divákov z celého sveta a držal sa na prvých miestach rebríčka Top 10 niekoľko týždňov. Už krátko po jeho uvedení priniesol Netflix pre všetkých fanúšikov pozitívne správy a avizoval jeho druhú sériu. Tá však prinesie niekoľko výrazných zmien. Pozrime sa, ako môže vyzerať pokračovanie úspešného seriálu z prostredia atraktívneho fikčného Anglicka 19. storočia.

Druhá séria sa dala po šialenom úspechu, ktorý seriál zožal, očakávať. O to viac, keď si uvedomíme, že prvá séria vychádza z prvej knižnej predlohy autorky Julie Quinn s názvom Vojvoda a ja a celá sága obsahuje až osem častí. Podobne ako v knihe, aj v seriáli sme videli ústredný príbeh, ktorý sledoval mladú Daphne Bridgerton a jej cestu za šťastím, ktoré mala nájsť v postave Simona Bassetta, vojvodu z Hastingsu.

Druhá séria bez obľúbeného hlavného hrdinu

Ak ste sa tešili v druhej sérii na túto sympatickú dvojicu a ich vzťah plný iskrenia a napätia, zostanete sklamaní. Tvorcovia potvrdili, že sa v druhej sérii sympatický herec Regé-Jean Page neobjaví. Jeho partnerku v podaní Phoebe Dynevor však uvidíme aj naďalej. Táto zmena súvisí s tým, že druhé knižné pokračovanie s názvom Vikomt, ktorý ma miloval, sa krúti okolo postavy najstaršieho brata Daphne, Anthony Bridgertona.

Každá kniha teda prináša vlastný príbeh jedného zo súrodencov tejto zámožnej rodiny a tak sa môže každej postave venovať naplno a dať jej silný príbeh, podobne ako sme to videli v prípade Daphne. Podobnou cestou sa rozhodol ísť aj režisér Chris Van Dusen.

Pheobe Dynevor túto informáciu pre BAZAAR potvrdila. “Bola by som rada, keby sa postava Daphne zapojila do milostného života Anthonyho, pretože aj on sa zapájal do jej.” Takýto variant by vysvetľoval jej ďalšiu prítomnosť v pokračovaní, narozdiel od jej hereckého partnera.

Túto správu priniesol Netflix na oficiálnom Instagrame seriálu Bridgerton, kde v tematickom liste uviedol situáciu na pravú mieru. “Vážení čitatelia, zatiaľ kým sa všetka pozornosť obracia k lordovi Anthony Bridgerton, musíme sa rozlúčiť s Regé-Jean Pageom, ktorý stvárnil vojvodu z Hastingsu.” Dodali, že im bude ako Simon chýbať a potvrdili aj to, že Daphne bude v príbehu aj naďalej prítomná.

Herec Regé-Jean Page na túto správu reagoval s rovnakým vrúcnym poďakovaním. Či ho uvidíme v niektorých ďalších možných pokračovaniach je otázne, na teraz však prichádzajú noví hrdinovia, ktorí budú lámať srdcia ústredným postavám aj divákom pri obrazovkách.

Ešte horúcejšia?

Bridgerton bol výrazný okrem samotného príbehu aj erotickými scénami, ktoré preň boli veľmi dôležité. Pretože formovali samotnú hlavnú hrdinku. Pri ich nakrúcaní štáb spolupracoval s profesionálnou koordinátorkou intímnych scén a herci s ňou viedli dlhé rozhovory o tom, čo urobiť a ako. A táto profesionalita je cítiť aj vo výsledku. Uvedomili ste si pri sledovaní, že sexuálne scény medzi Daphne a Simonom boli niečím novým, čo bežne v televízii nevidíme? Boli totiž naklonené ženskému pohľadu a vnímaniu.

Bola by nesmierna škoda, keby seriál nepokračoval v podobne dobrej práci s týmito sekvenciami. Ako to však bude rovnako uvidíme až o niekoľko mesiacov. Priestor však na to pravdepodobne tvorcovia mať budú. Do hry totiž prichádza nová hlavná ženská postava, ktorú stvárni anglická herečka Simone Ashley.

Anthony Bridgerton je veľmi charizmatický a o záujem žien nemá núdzu. Chcú ho všetky. Ako to však býva, až na jednu výnimku, ktorou je Katharine Sheffield. A práve túto postavu uvidíme v prevedení Simone Ashley. Ich mierne nepriateľstvo môže príbeh poriadne okoreniť. Anthony už v prvej sérii neraz ukázal, že nie je žiadnym neviniatkom a preto je možné, že druhá séria bude ešte horúcejšia a máme sa na čo tešiť.

Búra rasové stereotypy

Bridgerton sa nebojí búrať stereotypy ani pestrým rasovým obsadením. A ani juhoázijská herečka Simone Ashley, ktorá otvorene hovorí o rasizme v tomto priemysle. Sama bola vychovávaná v indickej rodine, ktorá ju však v jej hereckých ambíciách podporuje, napriek tomu, že má neraz o svoju dcéru strach.

“Áno, kolorizmus je pretrvávajúci problém. Skutočne však verím v seba aj v ostatné ženy tmavej pleti, predovšetkým z južnej Ázie. Sme inteligentné, sme talentované a všetky máme ako umelkyne čo ponúknuť,” prezradila herečka v rozhovore ku svojej postave v seriáli Sexuálna výchova. Veľkým krokom vpred môže byť aj stvárnenie jej postavy, nakoľko sa príbeh odohráva v 19. storočí, aj keď, samozrejme, ide iba o fikciu.

Okrem Kate sa v seriáli môžeme tešiť aj na ďalšie nové postavy. Stvárnia ich herci Charithra Chandran, Shelley Conn, Calam Lynch and Rupert Young, ktorí môžu svojimi charaktermi príbeh značne oživiť.

Čo bude ďalej?

V závere prvej série sa odhalila totožnosť miestnej “Gossip girl,” ktorá poznala tie najväčšie tajomstvá a nebála sa odhaľovať ani tie najväčšie škandály. Pre mnohých divákov táto informácia predstavovala veľké prekvapenie. Postavu mladej Penelope, ktorá za tým všetkým stála stvárňuje írska herečka Nicola Coughlan, podľa ktorej bolo jej odhalenie dokonalým koncom seriálu.

A my máme podobný názor, pretože práve línia s klebetami a otázkou, kto za ich posúvaním stojí, bola veľmi zaujímavá. Podľa herečky Coughlan môže byť práve tento krok a práca s ním výhodná pre ďalšie pokračovania. My diváci totiž vieme, že ona stojí za tajomnou postavou Lady Whistledown ale postavy v seriáli ju ešte neodhalili.

Postavenie žien a feminizmus

Dôležitá bola aj línia jej kamarátstva s Eloise Bridgerton, ktorá je v niektorých veciach opakom sestry Daphne a netúži tak po spriaznenej duši, ako po boji za svoje práva a slobodu. Nechce sa iba vydať a žiť v tieni manžela, ale byť sebestačná žena.

Tento motív sa môže pokračovaniach tiež zaujímavo rozvíjať a ak sa tak stane, seriál získa ďalšiu zaujímajú líniu a obrovský presah aj s dneškom. Na Eloise čaká už v druhej sérii uvedenie do spoločnosti a s ním aj množstvo nových výziev, s ktorými sa bude musieť vysporiadať. Ak by napokon pri realizácii prišlo aj na knižné pokračovanie, ktoré sa sústredí na Eloise, mohlo by predstavovať silnú a pre divákov atraktívnu sériu.

Kedy sa začne natáčanie druhej série?

Nakrúcanie druhej série seriálu Bridgerton malo začať už túto jar. Či sa tak stane a ako bude napredovať uvidíme. Stále je totiž otázna situácia so šíriacim sa koronavírusom, ktorý neobišiel ani Anglicko a prekazil už prácu na viacerých filmoch alebo seriáloch, ktorých výroba musela byť posunutá.

Keďže za jeho vznikom stojí obrovský štáb, môže byť aktuálna situácia problémom. Veríme však, že sa čoskoro zlepší a vďaka tomu uvidíme očakávané pokračovanie už čoskoro.