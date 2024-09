Diváci Dunaja, k vašim službám si myslia, že poznajú odpoveď. Tento detail prezradil, že Petrík nie je Petrov syn

U Kučerovcov doma panuje napätá situácia. Nie všetci sú totiž z nečakanej návštevy a nového vnuka nadšení. Ťažko s tým však môžu niečo urobiť, keď pani domu zavelila, že vnuka chce mať pri sebe. Ledaže by odhalili, že nie všetko je v skutočnosti také, ako sa zdá.

V Dunaji, k vašim službám nedávno pribudla nová postava, ktorú stvárňuje Simona Kollárová. Tá v seriáli predstavila nielen seba, ale tiež malého Petríka, ktorý je údajne syn Petra Kučeru. S tým správnym menom a správnym načasovaním sa objavil presne vtedy, keď pani Edita stratila syna a potrebovala zaplniť dieru v srdci. Mnoho ľudí si preto myslí, že ide o frašku.

Editin plán

Diváci majú rôzne teórie, keď ide o malého Petríka, no na jednom sa zhodujú všetci – Petrík nie je Petrov syn. Zatiaľ čo niektorí tvrdia, že Júlia si zistila informácie a získala šperk od bývalej slúžky, iní polemizujú nad tým, či syn nie je Kamilov. Všetkých pritom zaujíma, odkiaľ vlastne Júlia tento šperk získala.

„Ja by som jej to aj všetko uverila… ALE! Jedine, čo mi na tom nesedí, že to si Peter do kufra zabalil košele, nohavice a rodinný šperk len tak pre prípad, že by sa náhodou zamiloval a mohol svoju vyvolenú obdarovať? Alebo počas ich vzťahu bol doma na návšteve a potom si to tam pribalil? A to si nikto nevšimol, že ten šperk chýba? Nebyť toho šperku, verím jej to,“ skonštatovala diváčka v komentároch.

„Nesedí to, lebo Peter ako slobodný bez záväzkov by si nevzal so sebou do Paríža taký vzácny šperk, netušiac, čo ho v Paríži čaká, nieto ešte nejaká Júla, ktorá bola vydatá za iného. Skôr mi Júlia príde ako nastrčená z Editiných kruhov jej kamarátkami z lepšej vrstvy,“ pridáva sa ďalšia.

Iná zas obvinila rovno Editu. Píše: „Ja si tiež myslím to isté! Edita ju asi nastrčila, lebo na ten šperk hneď mala odpoveď, ako aj na ostatné otázky, čo sa pýtala Irena.“

Toto však nie je najpopulárnejšia teória, ktorá sa medzi divákmi objavuje. Podľa väčšiny je totiž za všetkým Holubec.

Za všetkým je Holubec