Dievča zaplatilo 14-ročnému chlapcovi za sex tri eurá. Nechutný skutok rieši polícia

V Medzilaborciach sa odohral otrasný čin, ktorý momentálne už rieši polícia. Medzi členmi rómskej komunity sa začalo šíriť video, ako má dievčina sex s chlapcom za ktorý mu zaplatila sumu tri eurá.

Video sa začalo šíriť

Ako informujú Noviny, mnohé deti sú závislé od riedidla a konajú takto neuvážene. Video sa začalo rýchlo šíriť, čoho dôsledkom bolo aj to, že bolo nahlásené na políciu.

Tá začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Aj keď chlapec pristúpil na pohlavný styk dobrovoľne, problémom je jeho vek, keďže má menej ako 15 rokov.

Až 10-ročný trest

Momentálne prebieha vyšetrovanie a zatiaľ nikoho neobvinili. To, že si akt medzi deťmi nahrávali iné deti a následne začali video rozposielať, spôsobilo, že so zákonom môže mať problém každý, kto sa v tomto reťazci objavil. Keďže na videu je maloletá osoba, vyšetrovateľ vedie aj trestné stíhanie pre zločin výroby detskej pornografie, a tiež rozširovanie detskej pornografie. Za jej šírenie je trestná sadzba od 4 do 10 rokov.