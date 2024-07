Deti unesené Putinom mali ísť kopať zákopy: Nútili ich spievať ruskú hymnu a chceli z nich spraviť Rusov

Nedávno sme vás informovali o tom, že podľa ukrajinských úradov bolo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 unesených viac ako 19-tisíc detí.

Doteraz sa asi len 400 z nich vrátilo do vlasti, tisíce sú ďalej nezvestné. Britský denník The Times napísal o príbehu chlapcov, ktorým sa podarilo vrátiť k rodinám.

Chceli z nich urobiť Rusov

Z dvoch bratov sa stali siroty niekoľko mesiacov predtým, než vypukla vojna. S viac ako dvoma stovkami detí skončili v internátnej škole v Novopetrivke v Mykolajevskej oblasti. Dva týždne od vypuknutia vojny túto oblasť obsadili Rusi.

Zo školy bola rodičmi a príbuznými zachránená väčšina detí. Štrnásťročný Vova a jeho o dva roky mladší brat Saša však toto šťastie nemali.

„Bolo to desivé. Báli sme sa výbuchov a streľby. Keď sme započuli vrtuľníky, utiekli sme do pivnice a nemohli sme von,“ opísali situáciu chlapci.

V pivnici potom strávili spolu s ďalšími deťmi bez rodičov a zamestnancami školy asi tri mesiace. Nemali prístup k elektrine, vode a ich zásoby sa zmenšovali. Asi v polovici júla 2022 sa do pivnice dostali ruskí okupanti.

Deti spolu s riaditeľkou nahnali do vojenských áut a odviezli ich do okupovaného Chersonu. Neskôr sa bratia ocitli medzi ďalšími tisíckami ukrajinských detí, ktoré okupanti uniesli do Ruska.

„Natáčali nás. Urobili video, že nás evakuujú do bezpečia,“ povedal Vova. Skutočnosť však bola taká, že ich vzali násilím. Do detského rehabilitačného centra umiestnili jedenásť chlapcov a štyri dievčatá vo veku od sedem do 14 rokov. Neskôr ich previezli do sanatória v Anape v Rusku. Podľa ich slov z nich chceli spraviť Rusov.

Svoj príbeh opísal aj zachránený chlapec Žeňa. Podľa jeho slov museli v škole spievať ruskú hymnu. Mali zakázané používať slovo „vojna“, ruským vojakom museli vyrábať ponožky a posielať pohľadnice.

Vojenskí dôstojníci im prisľúbili, že dostanú zadarmo domy, plat milión rubľov, a keď sa oteplí, vrátia sa po nich a vezmú ich kopať zákopy.

Chlapci sa napokon vrátili na Ukrajinu. Podarilo sa ich vystopovať vďaka tomu, že si jedno z detí, ktoré patrilo do skupiny z Novopetrivky krátko pred začiatkom vojny adoptovala americká rodina.

Medzinárodný trestný súd vydal na ruského prezidenta zatykač.