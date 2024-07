Ruská invázia, kedy vojská Vladimira Putina napadli Ukrajinu, trvá už takmer dva a pol roka. Dlhodobo sa hovorí o mierových rokovaniach a aktuálne to vyzerá tak, že Rusi už majú plán, čo by sa mohlo stať, ak by mierovú dohodu s Ukrajinou podpísali.

Ako informuje TN Nova, na základe slov exprezidenta Dmitrija Medvedeva nemožno upokojenie situácie očakávať.

Medvedev pravidelne zasypáva verejný priestor predstavami o horiacich hlavných mestách Európy, o Ukrajine hovorí ako o krajine 404. Vyhráža sa aj jadrovými zbraňami.

Najnovšie sa zveril s tým, že aj keby došlo k podpísaniu mierovej dohody, mier a pokoj nemožno očakávať.

„Aj po podpísaní dokumentov a prijatí porážky (Ukrajiny, pozn. red.) jej zostávajúci radikály prenesú svoje sily. A potom príde čas, aby bola „jašterica“ konečne zničená,“ uviedol na Telegrame.

V jeho predstavách teda aj ukončenie vojny a dohoda mieru znamenajú absolútnu deštrukciu Ukrajiny.

„Nie je tu miesto pre dobro. Len za*iť! Netreba ich ľutovať, netreba! Nikoho! Neexistujú žiadne slová o milosrdenstve. Žiadna ľudskosť. Bez pardonu. Nemajú právo na život,“ napísal Medvedev.