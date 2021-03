Deti držali v psích klietkach, rezali z nich mäso, museli ho zjesť. Prípad z Čiech sa spája s kanibalizmom aj sektou

Tento kontroverzný prípad sa odohral iba pred niekoľkými rokmi v českom meste Kuřim v Juhomoravskom kraji. Bol natoľko šokujúci, že o ňom informovali nielrn české, ale aj mnohé zahraničné médiá. Kauza s príznačným názvom Kuřim dodnes vyvoláva viac otázok než odpovedí. Spája sa s kanibalizmom, pornografiou či dokonca sektou. Všetko sa dialo pred zrakom matky, ktorá sa aj podieľala na týraní svojich synov.

Brutálne týranie dvoch malých chlapcov odhalila úplná náhoda. 7. marca 2007 sa jeden z miestnych obyvateľov Eduard Trdý snažil pripojiť elektronickú kameru, ktorá mala snímať jeho dieťa v izbe. Keď sa mu však na obrazovke úspešne objavil obraz, zostal prekvapený. Pripojil sa totiž k cudzej kamere a videl nahého chlapca, spútaného a ležiaceho na podlahe.

Držala syna v pivnici nahého a spútaného

Muž postupoval správne a okamžite zavolal na políciu. Keďže signál z týchto prístrojov nemá veľký dosah, musel vychádzať z niektorých domov zo susedstva. Netrvalo dlho, kým polícia zaklopala na dvere Kláry Mauerovej. Pri prehliadke objavili jedného z jej synov v pivnici v stave, v akom ho zachytával aj obraz z kamery.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Welcome to The Creepshow 💀 (@the.creepshow)

Držanie v psích klietkach, rezanie a jedenie vlastného ľudského mäsa

Chlapca spolu s jeho bratom (osem a desať rokov) a 13-ročnou sestrou Aničkou následne odviezli do zariadenia Klokánek, ktoré poskytuje okamžitú pomoc ohrozeným deťom. Dvojica chlapcov si pod strechou vlastnej matky prežila hotové peklo. Pri niektorých detailoch doslov mrazí.

Chlapci zažili mučenie v podobe topenia vo vode, pálenie cigaretami, ktoré mimochodom Klára Mauerová nefajčila, kupovala si ich iba kvôli tomu, aby nimi mohla ubližovať svojim deťom. Dokonca im vyrezávala kusy mäsa vidličkami zo stehien a nútila ich ho zjesť. Známy je aj incident, ktorý sa odohral na chate, a pri ktorom boli chlapci zatvorení v psích klietkach, kde sa nemohli ani poriadne vystrieť. Nemohli vychádzať, ani keď potrebovali ísť na záchod a dokonca mali v miskách vodu.

Malá Anička zo zariadenia bez stopy zmizla

Ešte kontroverznejšie môže vyznieť incident s vykopaným hrobom, do ktorého si jeden z chlapcov musel ľahnúť a predstierať, že je mŕtvy. Keď to druhý videl, bol psychicky vydieraný, že brata zachráni iba tým, ak bude poslúchať. Keď sa dostali do zariadenia Klokánek, vďaka úplnej náhode, pri ktorej sused objavil na videozázname jedného z chlapcov, bolo to pre nich vykúpením. Zo začiatku však vôbec nevedeli jesť príborom a chýbali im základné zručnosti z bežného života, ktoré sú pre nás samozrejmosťou.

Kontroverzné udalosti však pokračovali, keď Anička zo zariadenia bez stopy zmizla. Do prípadu to vnieslo ešte viac otáznikov. Pretože sa spočiatku predpokladalo, že malé dievča je ďalším z Kláriných detí. Keď ju však polícia objavila v Nórsku, navyše pod identitou 13-ročného chlapca Adama, bola privezená späť do Čiech a zatknutá.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa True Crime Horror Story (@truecrimehorrorstory)

Anička, Adam alebo dospelá žena?

Možno sa pýtate, ako sa malému dievčatku podarilo dostať do Nórska a navyše predstierať, že je chlapec. Pravdou je, že Anička bola v skutočnosti dospelou ženou okolo tridsiatky menom Barbora Škrlová. Anička teda nebola jednou z ďalších obetí týrania Kláry, práve naopak.

Čo má spoločné Klára Mauerová, Barbora Škrlová a kto všetko bol za tieto incidenty zodpovedný? Kauza Kuřim predviedla pred súd nie iba matku detí, ale aj jej sestru Katarínu, Barboru, ktorá predstierala že je 13-ročným dievčatkom, jej otca Jana, vychovávateľku Hanu Bašovú a vychovávateľa a vedúceho skautského oddielu Jana Tureka.

Prípad mal riadiť “Doktor”

Vyšetrovanie nečakane odhalilo celý rad ľudí, ktorí sa mali podieľať na týraní chlapcov a ďalšej trestnej činnosti. Klára sa podľa Brnenského denníka pred súdom priznala k týraniu vlastných synov. Ako dôvod však uviedla, že to musela urobiť kvôli Aničke, ktorú chcela dostať do svojej starostlivosti. Klára dokonca povedala, že ani ona netušila o tom, že Anička je v skutočnosti dospelou ženou.

Barbora pri svojej obhajobe tvrdila, že aj ona je v tomto prípade jednou z obetí a opísala svoju skúsenosť z chaty, kde za ňou prišlo niekoľko “zákazníkov” a sexuálne ju zneužilo.

Prípad sa podľa niektorých zdrojov spája dokonca s akousi sektou, ktorú mal riadiť Doktor – otec Aničky, teda Barbory. A jeho cieľom bolo “prevychovať” Kláriných synov na obraz vzornej a vždy poslušnej Aničky. Podľa magazínu Dotyk ďalšou z verzií vyšetrovateľov boli zúčastnení súčasťou akéhosi gangu, ktorý mal stáť za nakrúcaním detskej pornografie.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Basket Case (@twisted_fxck)

Putovali do väzenia

Presný motív, čo viedlo Kláru k tomu takto zneužívať svojich dvoch synov, nikdy neprezradila. Uviedla iba spomínanú teóriu s Doktorom, ktorá môže znieť až šialene. V roku 2008 bola odsúdená na 9 rokov odňatia slobody, najvyšší trest, 10 rokov odňatia slobody dostala jej sestra Katarína, ktorá sa mala podieľať na týraní chlapcov.

Napriek tomu, že tento prípad vyvolal v mestečku Kuřim aj v celých Čechách škandál, dnes sú všetci zúčastnení po odpykaní si svojho trestu pravdepodobne na slobode. Chlapcom sa podarilo po týchto traumatických skúsenostiach vrátiť späť do života, s mamou však nie sú v kontakte. Barbora má žiť v Brne a za pomoci neziskovej organizácie pracovať a udržiavať sa v psychicky dobrom stave.

Ak vás táto kauza zaujala a chceli by ste zistiť viac detailov, napríklad prepis so súdneho pojednávania, nájdete ho tu. O výške trestu a fakte, že sa všetci aktéri dostali na slobodu, sa dá polemizovať, ale podľa súdu by pre okolie nemali byť nebezpečnými. Do prípadu malo byť navyše zapojených oveľa viac ľudí ako spomínaná šestica, tých sa však trest vôbec nedotkol.

Zahraničné médiá radia Kláru ku kanibalom

Meno Klára Mauer sa objavilo aj vo viacerých zahraničných médiách. Film Daily ju zaradil do svojho výberu ženských kanibaliek. Opisujú, ako pod vedením Doktora a jeho kultu týrala svojich maloletých synov alebo ako polícia objavila jedného z nich v zlom stave a navyše s odrezanou kožou.