Detail na Farme, ktorý naštval divákov: Požadujú trest pre farmárku, nie je pritom jediná, kto sa tejto chyby dopustil

Keďže už na Farme neostáva veľa súťažiacich a sú zas o krok bližšie k semifinále, televízni diváci majú možnosť detailne sledovať ich správanie a neprehliadnuť žiadnu chybu.

Nedávno sme vás informovali o tom, že diváci upozornili na to, že Alica vraj prehliadla porušenie pravidiel. Malo ísť o Stanku, ktorá sa zhovárala s Adamom, hoci bol duelantom a je to prísne zakázané. Išlo pritom o spornú situáciu, keďže si s ním len vymenila zdvorilostné formulky pri tom, ako mu podávala jedlo. Teraz si však diváci všimli ďalší detail, ktorým rozvírili diskusie.

Detail, ktorý ich nahneval

Pravidlá na Farme sú jasné. Patrí k nim napríklad to, že sa farmári nesmú rozprávať s duelantami, a to ani farmár týždňa, ale tiež to, že sluhovia musia variť pre všetkých farmárov a neustále na sebe musia mať mundúr, ktorý ich na prvý pohľad odlišuje od ostatných súťažiacich.

Už od začiatku však farmári našli spôsob, ako aspoň čiastočne jedno z týchto pravidiel obísť. Viackrát totiž padlo vysvetlenie, že sluhovský mundúr smrdí od zvierat, a tak je náročné mať ho na sebe celý deň. Dolu si ho totiž môžu sluhovia dať len počas spánku. Nikde sa však nepíše, že ho na sebe musia mať len jedným štýlom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Farmári tak začali nosiť mundúr rôznymi spôsobmi. Niektorí ho nosili prehodený cez plece ako šerpu a taká Lucy ho začala nosiť ako chvost, čo sa nepáčilo viacerým divákom. Dokonca natoľko, že sa na to rozhodli upozorniť.

„Poviete mi, prečo Lucy nosí sluhovský mundúr ako chvost?“ napísal divák do popisu fotografie, ktorá zachytáva Lucy, ako si vykračuje statkom a mundúr má vzadu založený v nohaviciach tak, že vyzerá ako chvost.

„Od začiatku ho nenosia ako majú, a keď ho nosia, ako ho nosia, tak ho nemusia mať vôbec. Hlavná vec, že to Alica každý raz pripomína, že ho majú nosiť,“ reagovala diváčka a nechápavo krútila hlavou. „Tak toto je už až na smiech. Alica jasne povie oblečte si sluhovský mundúr a noste ho vždy, dole si ho môžete dať, len keď idete spať a čo je tá Alica slepá, že ho vôbec nemajú oblečený? Ani hospodárovi to nevadí?“ pýta sa druhá.

Objavili sa však aj fanúšikovia, ktorí toto nesprávne nosenie dokážu pochopiť a vysvetlili: „Ten mundúr veľmi smrdí, pršalo, bolo vlhko a nevyschol.“ Navyše sa tak ponúka aj otázka, prečo majú len jeden pre daného sluhu a nedostali žiaden na výmenu. „Prečo nemajú na výmenu? Veď to nestihnú oprať,“ pýta sa napríklad jedna diváčka.