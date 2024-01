Desivá nehoda u našich susedov: V lyžiarskom stredisku spadla kabína lanovky, osoby utrpeli ťažké zranenia

V susednom Rakúsku sa dopoludnia zrútila kabínka lanovky, stalo sa to v tirolskom lyžiarskom stredisku. Na mieste museli ošetriť tažko zranených ľudí, upozornil na to portál imeteo.sk.

V lyžiarskom stredisku Hochoetz, ktoré sa nachádza v širšej oblasti Ötztal, sa predpoludním zrútila lanovka, v ktorej boli štyri osoby. K nehode došlo zhruba o 10:15, na mieste zasahovali záchranári, ošetrovali ťažko zranených. Na vine je zrejme silný vietor.

Verschrikkelijk incident dinsdagochtend in het Tiroler #Ötztal: een gondel stortte neer in het skigebied Hochoetz. Volgens de politie raakten de vier inzittenden ernstig gewond. Het resultaat was een grote operatie, die lastig was vanwege het onbegaanbare terrein. De oorzaak was… pic.twitter.com/CuwShaI16h

— Johanns (Alpen)weer (@Alpenweerman) January 9, 2024