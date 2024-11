December sa blíži a s ním aj výzvy pre viaceré znamenia. Nie všetky čakajú pokojné sviatky, pozor by si mali dať najmä Panny

November je pomaly na konci a sme opäť o krok bližšie k sviatkom. Vianoce sú, ako sa hovorí, sviatkom hojnosti a pokoja, no nemusia byť priaznivé pre všetky znamenia. Niektoré z nich totiž budú musieť zabojovať, aby si skutočne počas sviatkov užili pokoj.

Ako píše portál ALMANAC, postavenie planét počas celého roka spustilo sled udalostí, ktoré viedli až k retrográdnemu Merkúru, ktorý tiež ovplyvní najbližší mesiac. Môže priniesť problémy v komunikácii a zároveň sa odporúča vymyslieť ku všetkým veľkým plánom aj plán B. Hoci totiž bude tento mesiac postupovať v pomalom tempe, čokoľvek sa môže rýchlo zvrtnúť.

Baran

December vás donúti spomaliť, hoci sa rozhodne otestovať vaše odhodlanie.

Začiatok mesiaca vo vás prebudí chuť na dobrodružstvo. Budete mať chuť vycestovať do zahraničia a užiť si sviatky naplno, no mali by ste to poriadne zvážiť predtým, než sa vydáte na cesty. Ak si dokážete zachovať chladnú hlavu, zvyšok mesiaca pre vás bude prebiehať bez problémov.

V polovici mesiaca sa zas objaví výzva v láske. Budete mať len pár dní na to, aby ste si premysleli dôležité rozhodnutie. Využite tieto dni naplno a nerobte žiadne unáhlené rozhodnutia.

Býk

Dávajte si pozor na výhodné ponuky v obchode.

December vás donúti venovať pozornosť vašim financiám. Hoci je koniec roka a nechcete robiť žiadne veľké zmeny, možno by ste sa predsa len mali pozrieť na svoj rozpočet a prehodnotiť ho. Neponáhľajte sa s nákupmi a nekupujte všetko naraz. Zbytočne tak skomplikujete svoju finančnú situáciu.

Rozmyslite si, či plánujete tieto sviatky hostiť u seba doma. Ak áno, mali by ste si nastaviť pevné pravidlá, aby všetko prebehlo hladko. Hoci ste skvelými hostiteľmi, potrebujete pravidlá na to, aby ste si zachovali pokoj.

Blíženci