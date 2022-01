David Attenborough, britská kráľovná aj Gorbačov: Známy web predpovedá, ktoré osobnosti zomrú v roku 2022

Aj keď je len veľmi málo pravdepodobné, že ktokoľvek dokáže s istotou predpovedať budúcnosť, po svete chodia takí, ktorí sa o to neustále pokúšajú. V tomto prípade ale nejde o jedného človeka, ale doslova o celú internetovú komunitu. Tá sa už viac ako tri dekády snaží predpovedať, ktorá známa osobnosť umrie v konkrétnom roku. Zoznam 50 mien bol nedávno aktualizovaný.

Koľko z predpovedí sa splní tento rok? To je otázka, ktorú si dávajú tvorcovia rebríčka 50 známych osobností z celého sveta, ktoré by v nasledujúcom roku mohli prísť o život a navždy sa z tohto sveta pominúť.

Ktoré osobnosti umrú v roku 2022?

Samozrejme, tento zoznam rozhodne nie je pre citlivých čitateľov a obzvlášť nie pre tých, ktorí nechcú o svoje obľúbené osobnosti prísť. Pravdou ale je, že väčšina z nich už má naozaj pokročilý vek a či sa nám to páči alebo nie, ich čas raz príde. To, či to bude v roku 2022, zatiaľ ťažko povedať.

Pre niekoho odporný Death List (teda v preklade „Smrteľný zoznam“) má však popravde mnoho fanúšikov, ktorí sa snažia správne si tipnúť, ktorá známa osobnosť sa poberie na onen svet v danom roku. Zoznam 50 mien bol na webe nedávno aktualizovaný a niektorí ľudia sa v ňom objavujú už niekoľkýkrát.

Alžbeta II. aj Michail Gorbačov

Death List vzniká pravidelne vždy začiatkom nového roka, pričom ten prvý uzrel svetlo sveta už v roku 1987. Odvtedy sa, samozrejme, mnohé úmrtia podarilo predpovedať, vždy je to ale viac-menej len o náhode.

V 50-miestnom zozname nájdete mnohé nové mená, ale, dá sa povedať, aj stálice. Už desiatykrát sa v ňom objavilo meno aktuálne 99-ročného diplomata Henryho Kissingera. Ten je ale až na druhom mieste. Na prvom je 97-ročný herec Dick van Dyke, ktorého mnohí poznajú z filmov ako Dick Tracy, Noc v múzeu (Night at he Museum), či Marry Poppins alebo z krimi seriálu Columbo.

Tento rok sa ale opäť v rebríčku objavila aj britská kráľovná Alžbeta II., ktorá je v zozname už štvrtýkrát. Má 96 rokov a hovorí sa, že na tom zdravotne nie je úplne dobre. Mnohých zamrzelo aj meno slávneho dokumentaristu a prírodovedca Davida Attenborougha. Ten sa v zozname objavil už druhýkrát a tento rok by to pokojne mohlo byť naposledy.

Smrtka si ale má prísť aj po bývalého sovietskeho lídra Michaila Gorbačova. 91-ročný bývalý prezident Sovietskeho zväzu sa v rebríčku objavil len druhýkrát a mnohí veria, že v roku 2022 to už naozaj bude mať zrátané. Kompletný zoznam si môžete pozrieť na tomto webe.

Najviac úmrtí “trafili” v roku 2020

Ako sme spomínali, Death List je zostavovaný každý rok už od roku 1987 a za ten čas mnoho predpovedí vyšlo, viac je ale tých, ktoré nie. Zatiaľ „najúspešnejším“ rokom, ktorý tiež stanovil rekord v počte úmrtí známych osobností, je rok 2020, píše web Unilad. Výsledky toho vo veľmi výraznej miere ovplyvnila aj pandémia. Každopádne sa ale podarilo „predpovedať smrť“ 20 z 50 známych osobností.

Minuloročný zoznam trafil z 50 mien „len“ 12. Medzi nimi napríklad mená ako kapitán sir Tom Moore, nedávna smrť herečky Betty White zarezonovala aj slovenskými médiami. Svet prišiel ale aj o osobnosti ako Bob Dole, Murray Walker či princ Filip, manžel kráľovnej Alžbety II.