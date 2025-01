Daru Rolins dlhé roky kritizovali pre vzhľad. Jediná fotografia všetko zmenila, fanúšikovia prehodnotili svoj názor

Obľúbená spevácka diva by už mala byť imúnna voči hejtom a negatívnym komentárom. Pravidelne sa stáva terčom kritiky na sociálnych sieťach pre svoj vzhľad, pričom najčastejšie ju obviňujú zo zákrokov, plastických operácií a vylepšení. Zdá sa, že sa im otvorili oči po zverejnení jednej fotografie, kde je okrem iného aj speváčka spred mnohých rokov. Premena, ktorou si prešla, je až zarážajúca.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak by si niekto pozrel Instagram Dary Rolins, v prevažnej väčšine by natrafil na fotografie s komentármi, ktoré nie sú práve najpozitívnejšie. Mnohí neustále preberajú jej výzor. Raz je to príliš vyhladená a vypnutá pleť, inokedy zvláštny nos. Hoci sa stala pravidelným terčom kritiky, speváčka si z nej vrásky nerobí. Zakaždým akoby mávla rukou a žila si svoj život podľa seba. Navyše sama skrášľujúce zákroky priznala, no podľa jej slov na tom nič nie je.

Zmenila to zverejnená fotografia

Je dosť možné, že tí najväčší kritici prehodnotia, čo na jej adresu hovorili. Má v tom prsty televízna hlásateľka Emma Tekelyová, ktorá sa pred niekoľkými dňami podelila so svojimi fanúšikmi o jednu fotografiu. Tá okrem nej zachytáva Petra Nagyho a Daru Rolins. Hoci to nie je isté, zdá sa, že boli odfotografovaní ešte v 90-tych rokoch.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Emma TEKELY (@emma.tekelyova)



Pri pohľade na snímku každému padne zrak hlavne na speváčku. Hoci bola mladšia, je vidieť, že vyzerala inak ako v súčasnosti. Viditeľné je to najmä na speváčkinom nose, ktorý prešiel výraznou premenou. Ľudia celkovo zhodnotili, že v tej dobe vyzerala Dara oveľa staršie ako dnes. Ukázalo sa, že plastiky, pre ktoré ju kritizujú, nakoniec nie sú až také zlé. Práve naopak, speváčka zvolila úpravy, ktoré jej vzhľadu rozhodne prospeli. Dôkazom sú reakcie fanúšikov, ktoré sú príjemnejšie než tie predošlé.

Prekvapivé reakcie fanúšikov