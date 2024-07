Pierce Brosnan zverejnil fotografiu a ľudia spustili poriadnu kritiku. Všetkým sa vyslovene nepáči táto vec

Okrem toho, že je legendárnym hercom, je tiež milovníkom umenia. Opäť to dokázal, keď navštívil nielen galériu, ale tiež umelca, ktorý je zodpovedný za portrét člena kráľovskej rodiny. Takúto odozvu na svoje fotografie však rozhodne nečakal.

Hviezda Jamesa Bonda Pierce Brosnan vyvolal rozruch, keď na svojom profile na Instagrame zverejnil nové fotografie. Z temperamentného herca vyžarovala jeho obvyklá charizma a zdalo sa, že žiari šťastím. Napriek tomu sa jeho fanúšikovia nezamerali na jeho nestarnúce čaro, ale presunuli svoju pozornosť za neho.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial)

Menia na neho názor

Sedemdesiatjedenročný herec ponúkol svojim fanúšikom pohľad na svoju nedeľu zdieľaním dvoch fotografií na Instagrame. Na nich je vidieť Brosnana, ako si spolu s umelcom Johnathanom Yeoom prezerá portrét kráľa Karola III., ktorý tento umelec vytvoril. Ako sme vás už informovali v článku, ide o portrét, ktorý sa nestretol s veľkou podporou verejnosti a ľudia ho dokonca nazývali prekliatym. A presne tomu zodpovedajú aj komentáre, ktoré Brosnan pod tieto fotografie dostal.

„Robíš si zo mňa žarty? Tento portrét je hrozný. Satanistický. Teraz spochybňujem všetko, čo sa týka teba,“ odkázala mu fanúšička. „Vždy som si ťa veľmi vážila ako herca aj ako človeka, ale ak si nemyslíš, že tento portrét je ohavný, musím prehodnotiť všetko, čo som si o tebe myslela.“ „Úplne ste ma sklamali, pán Brosnan, ak si myslíte, že toto je veľké umenie!“ pridala sa hneď ďalšia.

„Och Pierce… tento obrázok je veľmi démonický. Zrkadlovo a prevrátený je to diabol… je to sklamanie vidieť to na vašej stránke. Nenechajte sa oklamať,“ píše tretí. „Prečo, Pierce, prečo?“ pýta sa štvrtá sklamaná fanúšička.

„Toto je doslova satanistický portrét,“ vyjadrila svoj názor iná.