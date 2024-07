Dara Rolins zareagovala na nevhodné komentáre. Pre kritikov má jednoznačný odkaz, týmto im všetkým vytrela zrak

Len nedávno sme vás v článku informovali o kritike, ktorá sa spustila na Daru Rolins po tom, ako začala zverejňovať fotografie v plavkách. Teraz sa obľúbená speváčka rozhodla reagovať.

Dara Rolins má 51 rokov a určite sa nemá za čo hanbiť. Pokiaľ ide o jej postavu, závidieť by jej mohli aj mnohé mladšie ročníky žien, preto nie div, že hrdo ukazuje svoje telo v plavkách na dovolenke. Nevyhla sa však nevhodným komentárom o tom, že by sa v jej veku už nemala predvádzať v plavkách a že je to už skutočne nevhodné.

Dara jednoznačne zareagovala

Niektorí jej vyčítajú, že sa v jej veku neprimerane ukazuje, no našlo sa aj množstvo ľudí, ktorí si ju zastali a myslia si, že ľudia už nevedia, čo majú od radosti okomentovať. Teraz zareagovala aj samotná speváčka, a to tým najjednoduchším spôsobom. Zverejnila ďalšiu fotografiu v plavkách. „A pretože som na dovolenke, dávam ďalšiu fotku v najbežnejšom outfite, aký ľudia na dovolenke nosia – v plavkách. Už zase sa vyzliekam. Viem, som hrozná. Ale keď mne by bolo v roláku teplo…“ napísala.

Aj tu sa však našlo množstvo ľudí, ktorí si myslia, že si to všetko robí sama a že ľudí naschvál provokuje, aby sa do nej zase pustili. Obľúbená speváčka si však z kritiky ťažkú hlavu nerobí, počas rokov v šoubiznise je už na to určite zvyknutá.