Dankove kroky majú plnú podporu predsedníctva SNS: Strana má aj nového člena, vstúpil do nej Roman Michelko

Predsedníctvo koaličnej SNS vyjadrilo podporu krokom svojho lídra Andreja Danka vrátane rokovaní s predsedom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom. Vyjadrilo i podporu zotrvania v koalícii so stranami Smer-SD a Hlas-SD. Urobilo tak na svojom zasadnutí.

SNS zároveň prijala nových členov. Vstúpil do nej aj poslanec parlamentu Roman Michelko, ktorý pôsobí v klube SNS, no nebol členom strany. SNS to uviedla v stanovisku, ktoré TASR poskytla jej hovorkyňa Zuzana Škopcová.

Národniari sú pevnoub súčasťou koalície

„SNS vyjadruje podporu predsedovi SNS pri rokovaniach so šéfom strany Hlas-SD Šutajom Eštokom. V záujme zachovania pronárodnej vlády akceptujeme súčasnú situáciu. SNS vždy chránila Slovensko, a preto sa rovnako principiálne zachová aj teraz. Odmietame hazardovať s budúcnosťou Slovenska tak, ako to robia tí, ktorí v záujme presadenia vlastných personálnych požiadaviek niekoľko mesiacov blokujú činnosť koalície, ktorá dostala mandát na to, aby zastavila nebezpečenstvo liberalizmu, ktorý tu vládol v rokoch 2020 až 2023,“ vyhlásili národniari.

Deklarovali, že sú pevnou a principiálnou súčasťou koalície. „Návrat liberálnych hrôzovlád nedovolíme,“ podotkli. SNS zároveň vyjadrila presvedčenie, že treba viesť oveľa väčší a otvorený dialóg so spoločnosťou. „Predsedníctvo SNS apeluje na predstaviteľov výkonnej moci, aby sa oveľa dôslednejšie realizovala pomoc ľuďom a vyšetrovali sa krivdy páchané na občanoch SR z minulosti,“ dodala.