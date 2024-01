Danko o nehode jednoznačne klamal: Tieto dve vážne tvrdenia, ktoré povedal krátko po sebe, si navzájom odporujú

Andrej Danko sa včera zúčastnil relácie O 5 minút 12, kde vysvetľoval svoju nehodu, pri ktorej zdemoloval semafor. Každého najviac zaujímalo, prečo vlastne neostal na mieste nehody a neprivolal políciu, keďže v takom prípade by všetko prebehlo štandardne a nad tým, že mal nehodu, by sa nikto dodatočne nepozastavoval. Jeho včerajšie vysvetlenie ale odporuje tomu, čo hovoril predtým.

Nezranil/zranil

Danko v relácii O 5 minút 12 tvrdil, že sa veľmi zranil, a preto z miesta nehody odišiel, aby si doma – sám, ošetril rany. To je ale v rozpore s tým, čo tvrdil v telefonickom rozhovore s Andrejom Zavřelom z televízie JOJ, keď povedal, že sa mu absolútne nič nestalo.

Ako sa mal Danko zraniť, povedať nechcel.

Myslel si, že nemusí volať políciu

Magistrát hlavného mesta SR informoval o poškodení semafora až s odstupom času. Taktiež povedal, že pred jazdou nepil alkohol a tvrdil, že neskôr bola vykonaná aj dychová skúška s negatívnym výsledkom.

Na otázku, či mu bol odobratý vodičský preukaz, neodpovedal, hovoril však, že za volant si dlho nesadne.

„Starostovi bratislavskej Dúbravky som povedal, že ak budú verejnoprospešné práce, sám tam dobrovoľne prídem,“ povedal. Dodal, že ak mu prikážu „zametať“ Dúbravku, bude ju „zametať“ od rána do večera. Zároveň priznal, že dostal šmyk a je to jeho chyba. Ešte v piatok tvrdil, že z miesta nehody odišiel, lebo si myslel, že keď spôsobí škodu do 3 900 eur, tak nemusí ostať na mieste a pýtal sa, či mal správu o nehode spísať so stĺpom.

Danko spôsobil nehodu vo štvrtok 11. januára,na jednej z križovatiek v bratislavskej Dúbravke na Saratovskej ulici. Sedel za volantom auta, ktoré narazilo do semaforu a znefunkčnilo svetelnú križovatku. Polícia ho vypátrala na základe evidenčného čísla, ktoré ostalo na mieste nehody, a tiež aj na základe olejovej škvrny, ktorá viedla do politikovej garáže.