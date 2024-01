Bol by som lepší prezident, ako „krivý Korčok“, udrel si Andrej Danko. Ivan Korčok svojou reakciou baví internet

Andrej Danko sa dnes objavil v relácii O 5 minút 12, kde sa témou stala aj jeho nehoda. Ako sme vás informovali, podpredseda parlamentu vysvetlil, čo sa vo štvrtok večer stalo. Povedal, že škoda, ktorú spôsobil, činí približne 1 500 eur, že dostal šmyk a odišiel preto, lebo si myslel, že keď spôsobí škodu do 3 900 eur, tak nemusí ostať na mieste. V čase dopravnej nehody mala byť polnoc a semafor bol vypnutý. Preto si šiel líder SNS ošetriť svoje poranenia domov. Pri téme prezidentských volieb si udrel aj do Ivana Korčoka, na čo sám reagoval.

Slovensko už od piatka rána žije témou okolo Andreja Danka a nehody so semaforom. Politikov, ale aj verejnosť zaujíma okrem iného odpoveď na jednu otázku. Či predseda pil alebo nepil alkohol a ako to bolo s dychovou skúškou. Popri tomto sa v relácii O 5 minút 12 venovali aj blížiacim sa prezidentským voľbám.

Reakcia na seba nenechala dlho čakať

Danko vysvetľoval, že najlepším kandidátom na prezidenta by podľa neho bol Robert Fico. Následne dodal, že on sám by bol lepší prezident ako „krivý Korčok“.

Na to reagoval aj samotný kandidát na prezidenta Ivan Korčok, ktorý Andrejovi Dankovi venoval status.

„Pán Danko uviedol, že by bol lepší prezident, ako „krivý Korčok“. Pričom krivý je akurát semafor…,“ napísal v ňom.

Ako sa dalo čakať, touto reakciou mnohých pobavil, dokonca sa jeho status objavil aj na známej satirickej stránke Zomri, kde má aktuálne takmer 20-tisíc lajkov.