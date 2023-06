Daniela profesionálne ryžuje zlato: Na Slovensku ho nájdete v každej rieke, stačí len zobrať panvicu a skúsiť šťastie

Ryžovanie zlata nie je prvé hobby, na ktoré by človek pomyslel, keď sa zamýšľa nad tým, ako stráviť svoj voľný čas. Daniela sa mu však naplno venuje už 24 rokov a podarilo sa jej získať už niekoľko desiatok medailí a pódiové umiestnenia ráta v stovkách. Pýtali sme sa, ako sa z človeka môže stať úspešný zlatokop a ako je to s ryžovaním zlata na Slovensku.

V rozhovore sa dozviete aj: ako sa človek môže stať majstrom sveta v ryžovaní zlata;

ako je to s ryžovaním zlata na Slovensku;

či môže človek ryžovaním zlata zbohatnúť;

čo sa deje s úlovkami, ktoré človek získal počas súťaže v ryžovaní zlata.

Ako ste sa dostali k ryžovaniu zlata a ako dlho sa mu venujete?

Počas štúdia na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na Technickej univerzite v Košiciach som bola na diplomovej praxi v Hodruši-Hámroch, kde v tom čase bolo sídlo Slovenskej asociácie zlatokopov a naučili ma tam ryžovať zlato. Tento rok je to už moja 24. zlatokopecká sezóna.

Je možné niekde nájsť a ryžovať zlato prirodzene aj na Slovensku?

U nás sa takmer v každej rieke nachádza zlato, takže stačí zobrať panvicu na ryžovanie zlata a skúsiť šťastie.

Môže človek vďaka tomu zbohatnúť? Je to niečo, čomu sa človek môže venovať naplno ako zamestnaniu?

Na Slovensku ryžovaním zlata nezbohatnete, ale ak by si chcel človek privyrobiť, tak potom treba ísť na Aljašku, do Yukonu, do Austrálie, kde už ale treba riešiť prenájom pozemku, na ktorom chcete ryžovať a mať veľké šťastie, aby ste niečo našli. Ak máte vhodný zlatonosný pozemok, tak sa tým môžete aj živiť. Prípadne chodíme na niektoré zlatonosné rieky v Európe, kde si ale tiež treba dávať pozor, či nie sme na súkromnom pozemku, v národnom parku, alebo na mieste, kde je ryžovanie celkom zakázané.

Koľko zlata sa dá počas bežného/úspešného dňa vyryžovať? Aký bol váš doteraz najväčší nález?

Ryžujem zlato len na zlatokopeckých súťažiach, takže sa snažím vyryžovať všetko zlato, ktoré mi do vedra so štrkom dá organizátor a tak rýchlo, aby z toho bola medaila – vtedy je to pre nás súťažných zlatokopov úspech. Ak ryžujem niekde na rieke, tak mi stačí, ak nájdem pár zlatiniek do zbierky z danej lokality, len tak pre radosť. Žiadne nálezy to veru nie sú a sme radi, ak nájdeme aspoň 1 mm veľkú zlatinku.

Čo sa po súťaži deje s úlovkami? Môžu si ich brať súťažiaci domov? Spracúvajú sa nejak?

Zlato, ktoré si vyryžujeme na súťaži, si nechávame. Sú to také 1 mm veľké zlatinky, ktorých do jedného gramu (aktuálne má 1 gram zlata hodnotu okolo 57 €) treba zvyčajne viac ako 250 kusov, čo niektorým zlatokopom trvá nazhromaždiť celú sezónu. Odkladáme si to, väčšina s tým nič nerobí, len to má v zbierke na pamiatku. Niektorí si občas z vyryžovaného zlata dajú vyrobiť šperk. Rozhodne na tom nikto nezarobí, keďže náklady na štartovné sú vyššie ako hodnota zlata.

Kde všade ste už ryžovali?

Ak dobre počítam, tak doteraz som bola na zlatokopeckých súťažiach v 16 krajinách po celom svete, najďalej to bol asi Yukon, Kalifornia či Juhoafrická republika, kam idem toto leto na Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata už tretíkrát.

Aký je váš doterajší najväčší úspech a najlepší zážitok v oblasti ryžovania zlata?

Zážitkov, aj úspechov je za tie roky pomerne dosť. Čo sa týka úspechov, tak z Majstrovstiev sveta a Európy mám okolo 20 medailí, z majstrovstiev republík rôznych krajín mám okolo 50 pódiových umiestnení. Slovenská asociácia zlatokopov je jeden z 20 členov Svetovej asociácie zlatokopov, ktorá má sídlo vo fínskej Tankavaare za polárnym kruhom, kde máme tento rok Majstrovstvá Európy. A zážitky? Tak tých je z každej cestovateľskej výpravy toľko, že raz o nich napíšem celú knihu, rozhodne sa nedajú vybrať jeden či dva najlepšie.

Kde a ako sa môžem naučiť ryžovať zlato? Čo všetko k tomu potrebujem? Sú u nás na to nejaké kurzy? Ako sa z človeka stane majsterka, akou ste vy?

Stačí, ak prídete na niektorú z našich súťaží (termíny súťaží vždy nájdete na našej stránke www.ryzovaniezlata.sk) a tam naučíme ryžovať všetkých záujemcov. Okrem nadšenia a zlatej horúčky nepotrebujete k tomu nič, panvicu vám požičiame a ak budete chcieť ryžovať, či už súťažne, alebo len tak pre radosť niekde v potoku, tak si vlastnú panvicu potom kúpite.

Majstrom sveta sa môžete stať pomerne jednoducho – stačí prísť na súťaž, predviesť svoje schopnosti a zručnosti a mať dostatok šťastia na to, aby ste skončila ako prvá z približne 500 súťažiacich zlatokopov z celého sveta. Presne tak, ako v hociktorom inom športe. (úsmev)

Teraz najbližšie môžete prísť 1. – 2. 7. 2023 do Tužiny (okres Prievidza), kde sa budú konať Majstrovstvá Slovenskej republiky a Českej republiky. Príďte sa pozrieť, môžete si zároveň vyskúšať, ako sa ryžuje zlato a možno sa vám to tak zapáči, že prídete na niektorú z ďalších súťaží už ako súťažiaca.