Ďalšie krajské mesto chce zvyšovať dane a poplatky, a to takmer o polovicu. Podľa primátora je to nevyhnutné

Mesto Žilina chce zvýšiť dane z nehnuteľností a poplatky v priemere o 45 percent, čo by malo priniesť v roku 2024 do rozpočtu mesta viac ako sedem miliónov eur. Primátor mesta Peter Fiabáne to oznámil v stredu spolu s poslancami mestského zastupiteľstva (MsZ).

Nevyhnutný krok

Ide podľa neho o nevyhnutný krok, aby si Žilina dokázala zachovať rozsah a kvalitu služieb. O zvýšení dane rozhodnú poslanci MsZ na decembrovom zasadnutí.