Ďalšia veľká novinka v živote Dominiky Cibulkovej, ktorá všetkých odrovná: Toto u bývalej tenistky ešte nikdy nebolo

Ak by ste si mysleli, že nová aplikácia, ktorá mapuje premenu dvojnásobnej mamičky na ceste za novým „ja“ a zároveň pomáha ostatným na tej svojej a vôbec samotný fakt, že schudla 23 kíl, boli jedinými novinkami, ste na omyle. Dominika si stále nevydýchla, a tak plná energie a odhodlania prináša pre svojich priaznivcov ďalšiu skvelú správu, ktorú prezradila na sociálnej sieti. Onedlho totiž predstaví niečo nové.

Článok pokračuje pod videom ↓

Fanúšikov neustále prekvapuje. Zdá sa, že sa Dominika Cibulková s elánom a chuťou púšťa do nových projektov. Po tom, čo svetlo sveta uzrela jej nová aplikácia a šokovala verejnosť svojou novou schudnutou postavou, ani zďaleka neskončila. Zatiaľ čo iní by čerpali energiu, dobíjali baterky a venovali sa veciam, s ktorými vyšli von pred niekoľkými dňami, bývalá tenistka si toho na plecia naložila ešte viac.

Čo prezradila?

Mnohých príjemne zaskočí veta, ktorú napísala Dominika k dvom fotografiám na Instagrame. Tá totiž prezrádza, aké má najbližšie plány. „Už o pár dní môj prvý produkt vonku,“ uviedla dvojnásobná mamička na sociálnej sieti. Snímka zachytáva prášok a následne pohár s nápojom, v ktorom je očividne zamiešaný. Pravdepodobne pôjde o doplnok výživy, ktorý uľahčí chudnutie alebo podporí budovanie svalovej hmoty.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Cibulkova (@domicibulkova)



Či už to bude proteín alebo nápoj, vďaka ktorému pôjde spaľovanie kalórií ako po masle, nedočkavým fanúšikom zatiaľ neostáva nič iné, len tipovať, čo by za tým mohlo byť. „Prosím, nech je to proteín,“ priala si jedna žena. „Čo to bude?“ pýtala sa zvedavá fanúšička. „Už čoskoro,“ odpovedala tajomne Dominika.

Aby toho nebolo málo, prichádza bývalá tenistka tiež s pomôckami na cvičenie, ako informovala pred niekoľkými hodinami na sociálnej sieti. „Už zajtra vám predstavím svoje prvé ShapeApp prémiové pomôcky na cvičenie. Každá jedna prešla mojím prísnym okom, takže na maximálnu funkčnosť a estetiku sa môžete spoľahnúť,“ napísala Dominika na Instagrame.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

Aplikácia bude rásť