Ďalšia rana pre Chorvátsko: V týchto oblastiach sa premnožili nebezpečné jedovaté hady, takto ich spoznáte

Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov posledné dni hlási až dva problémy zo živočíšnej ríše. V krajine na pobreží Jadranu sa premnožil jedovatý druh hada a turistov nepotešia ani nebezpečné sršne.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál TN.CZ, v Splitsko-dalmatínskej župe sa premnožila jedovatá zmija rožkatá, ktorá sa dá veľmi jednoducho spoznať podľa výrazného rohu na nose. Tento druh má povesť najnebezpečnejšieho európskeho hada s pomerne silným jedom. V prípade uhryznutia netreba panikáriť, no je potrebná čo najrýchlejšia zdravotná pomoc. Táto zmija býva často pod kameňmi či v kríkoch, no na človeka útočí len zriedka, a to v prípade, ak sa cíti byť ohrozená.

Problémy predstavuje aj hmyz

V Chorvátsku sa pritom nepremnožili len hady, ale aj nebezpečný hmyz, najmä osy a sršne. Zdravotníci denne ošetria desiatky takto zranených turistov a najhoršie sú v tomto prípade alergické reakcie, pri ktorých treba konať naozaj rýchlo. Miestny portál Dnevnik dokonca hovorí o invázii.

Problémom je, že množstvo ľudí nevie o svojej alergii a zistia to, až keď je neskoro. Hasiči sú pravidelne privolávaní k veľkým hniezdam a zásahov neustále pribúda. „Ani jedno hniezdo nie je rovnaké. Niektoré majú od 30 cm do poldruha metra. Tieto posledné dve boli veľké asi pol metra. Musel som ich odstrániť lopatou, väčšinou sú na povale,“ povedal Saša Vuković, zástupca veliteľa miestnych hasičov.

Tí ľuďom odporúčajú nosiť svetlé oblečenie a vyhýbať sa silným parfémom, ktoré sú ako magnet na hmyz. V prípade útoku treba zostať čo najpokojnejší. Najhoršie príznaky prichádzajú u alergikov najmä 15 minút po uhryznutí či uštipnutí a neraz sú fatálne.