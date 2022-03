Ďalšia krajina chce vytvoriť generáciu nefajčiarov. Ľudia narodení po roku 2010 si už cigarety nekúpia

Dánske ministerstvo zdravotníctva ohlásilo, že chce obmedziť predaj nikotínových produktov. Cieľom je zabezpečiť, aby bola ďalšia generácia už generáciou nefajčiarov. Cigarety či ďalšie tabakové výrobky si tak nekúpi nikto, kto sa narodil po roku 2010.

Dánsko chce vytvoriť generáciu nefajčiarov

Dánsko chce vytvoriť generáciu nefajčiarov. Ako informuje portál The Guardian, krajina zvažuje, že zakáže predaj cigariet a ďalších tabakových výrobkov komukoľvek, kto sa narodil po roku 2010.

„Dúfame, že ľudia, ktorí sa narodili po roku 2010, nikdy nezačnú fajčiť alebo používať iné produkty s obsahom nikotínu,“ vyjadril sa minister zdravotníctva Magnus Heunicke.

Vekový limit by sa mal meniť postupne, ministerstvo je však pripravené zaviesť absolútny zákaz predaja tabakových výrobkov spomínanej generácii. V súčasnosti platí zákon, podľa ktorého sa cigarety (ani elektronické) nesmú predávať ľuďom mladším ako 18 rokov. Štatistiky dánskeho ministerstva zdravotníctva ukazujú, že v súčasnosti fajčeniu holduje 31 % ľudí vo veku od 15 do 29 rokov.

Zatočiť chce aj s konzumáciou alkoholu u mladých

Fajčenie je pritom hlavnou príčinou vzniku rakoviny u obyvateľov nordickej krajiny, ktorá má 5,8 milióna obyvateľov. Ročne tomuto ochoreniu podľahne 13 600 ľudí. Prieskum ukázal, že s návrhom ministerstva súhlasí 64 % opýtaných. Vo vekovej kategórii od 18 do 34 rokov súhlasí 67 % opýtaných.

S podobným plánom prišiel nedávno aj Nový Zéland. Ten taktiež postupne plánuje zvyšovať vekový limit, so zlozvykom chce skoncovať do roku 2027. Okrem toho, znižuje sa aj množstvo tabaku v tabakových výrobkoch a postupne ubúda obchodov, v ktorých je možné takéto výrobky legálne zakúpiť. Viac financií sa zas investuje aj do boja so závislosťou od nikotínu.

Dánsko plánuje zabojovať nielen s nikotínovou závislosťou, ale aj s konzumáciou alkoholu u mladých ľudí. Legálny vek, kedy je možné kúpiť alkoholický nápoj obsahujúci viac ako 16,5 % alkoholu, sa posunie zo 16 na 18 rokov.