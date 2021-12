Nový Zéland plánuje vytvoriť generáciu nefajčiarov. Cigarety budú drahšie, veková hranica vyššia

Fajčenie je zlozvyk, ktorého sa nedokáže vzdať ani množstvo Slovákov. Nový Zéland sa však rozhodol, že sa nebude len nečinne prizerať. Robí všetko pre to, aby do roku 2025 vytvoril generáciu nefajčiarov. Deti, ktoré majú v súčasnosti 14 alebo menej rokov, by si tak nikdy nemali byť schopné kúpiť tabakové výrobky.

Veková hranica sa bude zvyšovať každý rok

Vláda Nového Zélandu ohlásila, že veková hranica, kedy je fajčenie považované za legálne, sa bude zvyšovať každý rok. Ministerka zdravotníctva Ayesha Verrallová podľa portálu The Guardian tvrdí, že cieľom je vytvoriť generáciu nefajčiarov. „Je to historický deň pre zdravie našich ľudí,“ hovorí ministerka. Posúvanie vekovej hranice však ani zďaleka nie je jedinou zmenou. Vláda chce, aby boli tabakové výrobky jednoducho nedostupné, a to nielen cenovo.

Kým ceny sa budú zvyšovať, množstvo nikotínu, ktoré môžu tabakové výrobky legálne obsahovať, bude klesať. Skreše sa tak množstvo obchodov, v ktorých bude možné tieto produkty predávať a okrem toho, viac financií poputuje na liečbu závislostí. Nové zákony sa však nebudú týkať vapovania.

Novozélandská vláda dúfa, že vďaka týmto zmenám súčasná mládež nikdy s fajčením ani len nezačne. Po tom, čo zákony vstúpia do platnosti, si deti, ktoré majú v súčasnosti 14 alebo menej rokov, nikdy počas svojho života nebudú schopné legálne kúpiť tabakové výrobky. Množstvo fajčiarov pritom v krajine postupne klesá už niekoľko rokov. Napríklad, v roku 2008 holdovalo tomuto zlozvyku 18 % ľudí, v roku 2018 to už bolo len 11,6 %.

Svet si môže brať z Nového Zélandu príklad

Nový Zéland tak môže spokojne vyhlásiť, že ide príkladom zvyšku sveta. Okrem toho, že zavádza odvážny plán, ktorý chce naplniť do roku 2025, ako jedna z prvých krajín na svete začal znižovať množstvo nikotínu v tabakových výrobkoch. Samozrejme, nájdu sa aj hlasy, ktoré zmenu ostro kritizujú. Myslia si totiž, že najviac zasiahnutí budú ľudia s nízkym príjmom. V konečnom dôsledku si totiž budú musieť kupovať viac cigariet, ktoré budú drahšie, aby dosiahli želaný efekt.

Verrallová však oponuje a tvrdí, že nízke hladiny nikotínu v cigaretách pomáhajú ľuďom vzdať sa zlozvyku o niečo ľahšie. Vrásky na čele však vláde spôsobuje čierny trh. Uvedomuje si totiž, že v posledných rokoch stúplo množstvo tabakových výrobkov, ktoré boli do krajiny prepašované nelegálne.