Mal ju Chandler v Priateľoch, má ich aj spevák Harry Styles: Prečo majú niektorí ľudia viac párov bradaviek?

Mnohí si dlhé roky mysleli, že išlo len o výmysel seriálových tvorcov, ktorý sa v reálnom živote nikdy nestal. Opak však je pravdou a niektoré zdravotné anomálie nepochádzajú len z fantázie scenáristov. Príkladom sú tretie bradavky, ktoré ľudia, najčastejšie muži, môžu mať na tele. Tento estetický problém pritom netrápi len „bežných smrteľníkov“, ale aj celebrity. Prečo ale vôbec k takejto anomálii dochádza?

Zrejme nikoho neprekvapí, že za všetkým treba hľadať genetiku. Tri bradavky (alebo pokojne aj viac) na ľudskom tele skutočne nie sú niečím výnimočným, aj keď mnohí z nás zrejme nikoho takého nepoznajú. Teda minimálne nie vo svojom blízkom okolí.

Ako však najnovšie poznamenal web LAD Bible, viac ako len štandardné dve bradavky, má hneď niekoľko mužov z radov celebrít. Jedným z nich je napríklad aj multiúspešný hudobník Harry Styles, o ktorom sa dlhšie klebetilo, že má aj tretiu bradavku.

Týmto fámam mnohí nechceli uveriť, napokon to ale Styles sám priznal a na prekvapenie všetkých uviedol, že nemá tri, ale rovno štyri bradavky. Mnohých jeho fanúšikov preto začalo zaujímať, ako je vôbec niečo také možné.

Mať viac ako dve bradavky je pomerne bežné

Stav, kedy má človek (muž alebo žena) viac ako len jeden pár bradaviek sa v medicínskej praxi nazýva polythelia. Zrejme prekvapí, že aj keď sa s ním nikto veľmi nechváli, ide o pomerne bežný jav, ktorý neohrozuje život človeka a ide viac-menej len o estetický problém, píše vedecký portál britskej televízie BBC.

To, že sa niektorým ľuďom (najčastejšie mužom) vyvinie viac ako len jeden pár bradaviek, je ovplyvnené už vývojom plodu počas tehotenstva (v embryonálnom štádiu). V čase, keď sa v maternici tvorí telo dieťaťa a bunky vytvárajúce bradavky, môže sa stať, že tie náhodne migrujú aj do iných oblastí tela, najčastejšie dolu pod hrudníkom, pod miesto, kde sa tvoria bežné bradavky.

Nie je to ale vždy jasne dané, že druhý pár bradaviek sa musí vytvoriť výhradne na hrudi pod tými „normálnymi“. Bunky, ktoré za vznik a správnu funkciu bradaviek u ľudí zodpovedajú, sa totiž môžu dostať aj inde – napríklad do oblasti podpazušia, do slabín či na brucho. Tieto miesta sú totiž sústavou embryonálnej mliečnej línie.

Možno ju máte aj vy, len o tom neviete

Bradavky navyše bývajú vo väčšine prípadov menšie a mnohí si dlhé roky ani neuvedomujú, že ich majú, keďže môžu pripomínať znamienka. Niektoré ale môžu mať v strede malú hrčku ako bežné bradavky, prípadne sa môžu vyvinúť a vyzerať úplne rovnako.

„Najčastejšie sa javia ako malé ružové hrčky, ale v niektorých prípadoch sa môže vyvinúť aj úplná bradavka s podloženým prsným tkanivom,“ približuje doktor Joshua Zeichner pre LAD Bible. S tým súvisia aj problémy u žien. V čase ich puberty totiž pri prvých menštruáciách môžu aj bradavky navyše bolieť a počas tehotenstva dokonca tvoriť mlieko. Vo veľmi ojedinelých prípadoch sa tiež môže vyvinúť aj vážnejšie ochorenie. Najčastejšie však ide len o estetický problém a s bradavkami navyše ich majitelia nemávajú.

Styles nie je jediný

Harry Styles pritom nie je jedinou celebritou, ktorá sa s viac ako jedným párom bradaviek svetu pochválil. Herec Mark Wahlberg má napríklad tri. Rovnaký počet mala aj postava Chandlera (hral ho herec Matthew Perry) v úspešnom sitkome Priatelia (Friends).