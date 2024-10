Dal si víno, umyl podlahy a povešal bielizeň: Polícia mala v rukách vskutku bizarný prípad vlámania

Vo väčšine prípadov sa zlodeji snažia dostať do cudzieho domu v snahe niečo ukradnúť. Toto vlámanie však prekvapilo nielen majiteľku, ale zrejme aj policajtov. Muž si totiž v cudzom dome otvoril fľašu vína, navaril si a majiteľke domu vyvesil vypranú bielizeň.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dal si víno a povešal bielizeň

Ako informuje Bored Panda, žena z Walesu mala strach ostať vo vlastnom dome po bizarnom vlámaní. 36-ročný Damian Wojnilowicz sa do jej domu vlámal ešte v júli tohto roka, pred niekoľkými dňami si ale vypočul rozsudok. Za to, že si z ingrediencií majiteľky domu navaril jedlo, otvoril si jej fľašu vína a vyvesil jej vypratú bielizeň, si vyslúžil takmer 2-ročný trest.

Žena si po návrate domov všimla, že v záhrade nie sú veci tak, ako by mali byť. Ďalšie prekvapenie ju čakalo v kúpeľni, keď postrehla, že niekto vymenil nástavce na jej zubných kefkách. Vlamač tiež stihol vybaliť jej nákup a potraviny odložiť do chladničky. Rozhodol sa tiež vyniesť a vyprázdniť nádobu na recyklovaný odpad. Vyhodil tiež starý príbor.

Žene nechal odkaz

Aby toho nebolo málo, Damian stihol aj poumývať podlahy, no zabudol odložiť vedro na svoje miesto. Nezabudol si ale otvoriť fľašu červeného vína a na stôl v obývačke dal misku so sladkosťami. Doplnil tiež krmivo do kŕmidiel pre vtáčiky. Vlamač žene podľa BBC dokonca nechal odkaz, aby si nerobila starosti, bola šťastná a dobre sa najedla.

Pochopiteľne, napriek Damianovmu úsiliu žena nebola príliš nadšená a zavolala políciu. Trvalo dva týždne, kým sa ho podarilo dolapiť. Žena priznala, že ešte nikdy nebola takáto vystrašená. Mala strach ostať vo vlastnom domove a dočasne prespávala u kamarátky. Obávala sa, či nejde i stalkera.

Koncom júla ale došlo k ďalšiemu vlámaniu. Muž si na bezpečnostnej kamere všimol, že do jeho domu vošiel vlamač, z ktorého sa vykľul Damian. V tomto prípade použil vírivku, osprchoval sa, opral si oblečenie a niečo aj zjedol. Vlamač bol zrejme opitý, a keď bol požiadaný, aby odišiel, neprotestoval. Damianova obhajoba tvrdila, že v tom čase bol muž bez domova a prechádzal si ťažkým obdobím. To čo urobil, ho vraj mrzí.