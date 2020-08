Cyprus chce opätovne sprístupniť mesto duchov. Do Varoshi je vstup zakázaný už 45 rokov

Mesto na Cypre bolo vyľudnené ešte okolo roku 1970 a od tých čias akoby zamrzlo v čase. Na jeho územie bol vstup zakázaný, zdá sa však, že Cyprus ho chce opäť oživiť.

Mesto Varosha (v severotureckej časti známe ako Maraş) nachádzajúce sa v cyperskej oblasti Famagusta je pre verejnosť neprístupné už od roku 1974 a od tých čias len chátra, píše portál Travel and Leisure. Severoturecké úrady však rozhodli, že sa ho opäť pokúsia oživiť, píše portál BBC. V meste sa nachádza obchod plný áut zo 70. rokov a aj výklady obchodov sú plné módnych kúskov z tohto obdobia.

Mesto bolo opustené po tureckej invázii, grécka a turecká komunita tu totiž desaťročia žili v napätom konflikte. Po tom, čo z Varoshe ušli aj poslední obyvatelia, sa z mesta stala tzv. Nárazníková zóna OSN. Tá je definovaná ako demilitarizovaná zóna oddeľujúca územie Cyperskej republiky a Severocyperskej tureckej republiky, píše portál UNFICYP. V roku 1984 bolo následne z bezpečnostných dôvodov zakázané opätovné osídlenie miesta.

Dimokratias Avenue (Aug 1974) and Today – in Varosha, Famagusta, Cyprus. Click on each photo to enlarge it and to view it separately pic.twitter.com/hvRRUrilfI

Po takmer 46 rokoch sa však severoturecký predseda vlády, Ersin Tatar rozhodol, že je najvyšší čas situáciu zmeniť a Varoshu opäť sprístupniť verejnosti, píše portál CNN Travel. Varosha kedysi prekvitala, žilo tu 25 000 obyvateľov a hostia z celého sveta sa mohli ubytovať v niektorej z 12 000 hotelových izieb.

The once exclusive upmarket resort of Varosha {Famagusta, Cyprus} left to fall into ruins in the 45 years since the Turkish invasion left it completely abandoned.

The Turkish army have sealed it off and refuse to leave in contravention of UN Security Council resolution 550, 1984 pic.twitter.com/m9Q8G1ngQi

— Vetrissimo (@vetrissimo) February 21, 2020