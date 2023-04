Čoraz viac mladých ľudí sa sociálne izoluje. Za to, že pôjdu do školy či do práce im chce vláda platiť 500 dolárov mesačne

Južná Kórea bojuje so zvláštnym problémom. Čoraz viac mladých ľudí trávi dlhé obdobia v izolácii od okolitého sveta. Nechodia do práce, do školy, ale ani von medzi ľudí zabávať sa. Štyri steny ich domova sa pre nich stali bezpečným útočiskom. Vláda to chce riešiť mesačným poplatkom vo výške 500 dolárov.

Za to, že opustia svoj domov, dostanú 500 dolárov

Ako informuje Insider, juhokórejská vláda ponúka mesačne 500 dolárov mladým ľuďom, ktorí sa čoraz viac izolujú od okolitého sveta a odmietajú opúšťať svoj domov. Ministerstvo na svojom webe informuje, že ich chce podporiť v tom, aby sa vrátili do školy, našli si prácu a chodili von medzi ľudí sa socializovať.

Nárok na mesačný poplatok má izolovaná mládež vo veku od 9 do 24 rokov. Z peňazí bude možné platiť za jedlo, ošatenie, ale aj ďalšie životné náklady, napríklad bývanie. Ak má osoba menej ako 18 rokov, peniaze budú odoslané na účet rodičom alebo starým rodičom. Nikto, kto bude peniaze dostávať, nebude musieť vláde nijak dokazovať, či sa naozaj socializoval, alebo nie.

Štatistiky ukazujú, že v krajine žije približne 338 000 ľudí vo veku od 19 do 39 rokov úplne izolovaným spôsobom života. Niektorí nevychádzajú z bytov celé mesiace či roky, opustiť domov ich neprinúti ani škola či práca. Podobný fenomén (hovorí sa mu hikikomori) trápi aj Japonsko. Odhaduje sa, že v úplnej izolácii tu žije viac ako milión mladých ľudí.

Nikam nechodia celé mesiace, ba dokonca roky

Mnohí z nich pochádzajú z chudobných rodín a izolovať sa začínajú už v útlom veku. Robia tak kvôli šikanovaniu v škole, traumatickému zážitku, akademickému stresu či konfliktu v rodine. V niektorých prípadoch dochádza k takým extrémom, že človek väčšinu času prespí, je letargický a okrem toho, že sa naje, aby prežil, nerobí nič.

Vláda sa obáva, že týmto ľuďom hrozí zvýšené riziko vzniku depresie. Vzhľadom na nedostatok fyzickej aktivity je však v ohrození aj ich fyzické zdravie. V roku 2019 odborníci diagnostikovali depresiu viac ako štvrtine obyvateľov vo veku od 20 do 39 rokov. Na mladú generáciu je vyvíjaný nátlak aj kvôli neistote na pracovnom trhu a prudko stúpajúcim cenám bývania. Mnohí z nich dokonca uvažovali nad samovraždou.

Vláda okrem spomínaných 500 dolárov núka aj 230 dolárov na kultúrne zážitky. Ponúka však aj peniaze, ktoré môžu mladí investovať do duševného zdravia či na vzdelávanie. 230 dolárov môžu mladí získať aj na kozmetické procedúry, napríklad na úpravu chrupu, odstránenie jaziev či tetovaní.