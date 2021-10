Čo viete o mytologických zvieratách a bytostiach? Tento kvíz zvládne na plný počet bodov, iba niekoľko ľudí

Jörmungandr, nazývaný aj Midgardský had, je v severskej mytológii morský had. Mal byť taký veľký, že dokázal obopnúť celý svet a následne sa zahryznúť do svojho chvosta. Zabil ho Thor počas Ragnaröku (koniec sveta), avšak krátko po tom zomrel aj on na otravu hadím jedom.