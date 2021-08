Čo sa to deje v Afganistane? Krajina sa ocitla v rukách Talibanu, armáda sa voči útokom nedokázala brániť

Už od skorého rána sa na svetlo sveta dostávajú informácie o postupe vojsk radikálnej nábožensko-politickej organizácie Taliban naprieč Afganistanom. Informujú o tom všetky spravodajské služby, vrátane TASR.

Militantné hnutie najprv získavalo pod kontrolu hraničné priechody, niektoré vojenské základne a mestá, ako napríklad Džabalad či Chóst. Miestna vláda sa voči okupácia nedokázali brániť a kládla nedostatočný odpor. Americká armáda dokonca už niekoľko dní evakuuje svojich ľudí z postihnutých území. Ako posledné odolávalo hlavné mesto zvané Kábul.

Zrejme padne aj hlavné mesto

Jednotky militantného hnutia Taliban začali v nedeľu vstupovať do afganského hlavného mesta Kábul zo všetkých smerov, uviedlo afganské ministerstvo vnútra. Samotný Taliban však vyhlásil, že nechce metropolu dobyť “silou” a svojim bojovníkom nariadil, aby čakali na jej okraji. Informujú o tom agentúry Reuters, AFP a AP.

“Islamský emirát (Taliban) dáva všetkým svojim silám pokyn, aby stáli pri bránach Kábulu a nepokúšali sa vstúpiť do mesta,” uviedol hovorca hnutia na sociálnej sieti, hoci niektorí obyvatelia Kábulu i miestni predstavitelia už informovali, že militanti pokojne vošli na viaceré predmestia. Momentálne prebiehajú rokovania o prevzatí moci. Z mesta sa medzitým snažia utiecť tisícky ľudí.

V meste sa podľa AP ozývala sporadická streľba, zatiaľ čo pracovníci v panike utekali z vládnych úradov a Spojené štáty evakuovali svoje veľvyslanectvo. Americký predstaviteľ pre Reuters povedal, že “kľúčoví” zamestnanci ambasády pracujú z kábulského letiska, pričom podľa zdroja z NATO sa viacerí pracovníci EÚ museli presunúť na bezpečnejšie, nezverejnené miesto v metropole.

Prezident odstúpi, vznikne dočasná vláda

Afganský prezident Ašraf Ghaní by mal odstúpiť z funkcie v najbližších hodinách po tom, ako bojovníci radikálneho hnutia Taliban v nedeľu vstúpili do Kábulu, uviedla televízia al-Arabíja s odvolaním sa na nemenované zdroje. Odovzdanie moci by podľa nich malo prebehnúť ešte v priebehu dňa v prezidentom paláci.

Následnú dočasnú vládu by podľa diplomatických zdrojov agentúry Reuters mohol viesť Alí Ahmad Džalálí, akademik pôsobiaci v USA a bývalý afganský minister vnútra. Podľa katarskej televízie al-Džazíra zdroj blízky Ghanímu medzitým poprel správy o tom, že prezident odišiel z krajiny.

Hnutie medzitým prisľúbilo, že všetci cudzinci, ktorí chcú opustiť Afganistan, tak budú môcť urobiť prostredníctvom kábulského letiska, pričom tí, ktorí si želajú zostať, sa budú musieť zaregistrovať u zástupcov Talibanu, uviedla tiež televízia sídliaca v Rijáde podľa agentúry TASS.