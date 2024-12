Čo sa deje v Gruzínsku? Tbilisi zaplnili demonštranti, polícia proti nim použila slzný plyn. Pripomína to ukrajinský majdan

Gruzínsko sa len pred niekoľkými dňami rozhodlo pozastaviť rozhovory o vstupe krajiny do Európskej únie, a to až do roku 2028. Dôvodom majú byť zlé vzťahy s Bruselom. Členstvo v EÚ pritom podľa prieskumov podporilo asi 80 percent obyvateľov Gruzínska.

Po tom, čo premiér vyslovil svoje rozhodnutie, v krajine sa rozpútali protesty, podľa niektorých pripomínajúce Ukrajinu v rokoch 2013 a 2014.

Kritici vlády to považujú za potvrdenie ruského vplyvu a odklon od prozápadnej politiky, čo však vládnuca strana popiera.

Polícia tvrdo zakročila

Ako informuje TASR, desiatky ľudí v nedeľu už štvrtý deň po sebe protestovali proti rozhodnutiu premiéra. Na protestujúcich bol políciou použitý slzný plyn a vodné delá.

Násilné zrážky protestujúcich s políciou si vyžiadali hospitalizáciu 44 osôb – 27 protestujúcich, 16 policajtov a jedného novinára, uvádza agentúra AP s odvolaním na nedeľné vyhlásenie gruzínskeho ministerstva vnútra.

„Polícia tvrdo zareaguje na akékoľvek porušenie zákona. Zodpovednosti a prísnemu trestu neuniknú ani politici skrývajúci sa vo svojich kanceláriách, ktorí a nás štvú členov svojich násilných skupín,“ vyhlásil v nedeľu premiér krajiny Irakli Kobachidze.

Proeurópska prezidentka Salome Zurabišviliová v sobotu označila parlament za nelegitímny. Dôvodom je výsledok sporných októbrových parlamentných volieb, v ktorých si pripísala víťazstvo vládnuca strana Gruzínsky sen. Výsledok volieb neuznáva ani opozícia a odmieta zaujať svoje miesta v parlamente. Premiér Kobachidze v nedeľu možnosť konania nového hlasovania odmietol napriek tomu, že výsledky volieb spochybňujú aj mnohé zahraničné inštitúcie či predstavitelia krajín.

Proti opozícii, protestujúcim i novinárom

Gruzínska polícia v pondelok zadržala lídra opozičnej strany Koalícia za zmeny Zuraba Džaparidzeho, ktorý sa pred parlamentom v Tbilisi zúčastnil na protivládnom proteste. Polícia proti jeho účastníkom zasiahla za pomoci vodných diel a slzotvorného plynu, informovala agentúra Reuters, píše TASR.

Na zhromaždeniach ľudí, ktorí nesúhlasia s rozhodnutím gruzínskej vlády o pozastavení rokovaní o vstupe krajiny do EÚ, zadržala polícia už 224 ľudí.

V noci na pondelok boli pre podozrenie z útoku na verejného činiteľa a z podpaľačstva vzaté do väzby dve ďalšie osoby, dodal web stanice Echo Kaukazu.

Premiér Irakli Kobachidze obvinil opozíciu z „koordinovaného násilia“, ktorého cieľom je podľa neho zvrhnutie ústavného poriadku.

Kobachidze sa v pondelok na zasadnutí vlády poďakoval ministrovi vnútra a príslušníkom bezpečnostných orgánov za prácu vykonanú počas protestov v Tbilisi a vyhlásil, že „majdan sa v Gruzínsku konať nebude“.

Medzičasom mimovládna organizácia združujúca mladých gruzínskych právnikov kritizovala zásah polície proti demonštrantom. Upozornili, že prax spočívajúca v obkľúčení demonštrantov policajtmi nadobudla „obludné rozmery“.

Poukázali i na prípad, keď zásahové zložky údajne zámerne použili slzotvorný plyn proti ľuďom v uzavretej miestnosti, ale i na to, že prúd vody z dela obsahoval dráždivú chemickú látku, ktorá zasiahnutým ľuďom spôsobila popáleniny.

Aktivisti pripomenuli, že naďalej sa vyskytujú prípady úmyselného zasahovania do činnosti novinárov.

Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová na margo diania v Tbilisi v príspevku na sociálnej sieti X napísala, že ľudia sú odhodlaní ďalej protestovať. „Ďalšia silná noc Gruzíncov, ktorí urputne bránia svoju ústavu a svoju európsku voľbu,“ napísala v súvislosti s nočnými protestmi. Dodala, že mnohí zo zadržaných utrpeli poranenia hlavy a tváre v dôsledku bitia.