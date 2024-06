Čo prinesie siedma séria seriálu Dunaj, k vašim službám? Diváci si myslia, že poznajú odpoveď, toto všetkých šokuje

Na nové epizódy obľúbeného dobového seriálu si budú musieť diváci počkať. Dovtedy však majú čas na diskusie a získavanie nových informácií ohľadom neho.

Ako sme vás informovali v článku, tvorcovia seriálu Dunaj, k vašim službám sa v siedmej sérii budú venovať viacerým dejovým linkám. Otázny je osud Petra, no nejasnú budúcnosť majú aj Ludwig a Eva s rodinou. Všetky tieto situácie pritom skomplikovala jedna postava – Klaus. Diváci sa navyše nedočkali ani ich vytúženého konca, na ktorý čakali hneď niekoľko sérií. Vyzerá to však tak, že by sa ich požiadavka mohla splniť v siedmej sérii.

Vymenia ho

Diváci niekoľko sérií dúfali, že Holubec bude konečne potrestaný. K tomuto koncu ho mohli dotlačiť Valerián či Lena, no ani jednému sa to nepodarilo. To však ešte neznamená, že ho nemôže čakať pád v ďalšej sérii. Síce konečne dostal, čo tak veľmi chcel a Lena na neho prepísala svoj podiel v Dunaji, diváci si myslia, že by mohol o svoj milovaný biznis prísť.

„Holubec príde o post riaditeľa a bude nová riaditeľka?“ načrtla diváčka možný príbeh siedmej série v skupine k seriálu. Niektorí nerozumeli tomu, ako k tejto dedukcii prišla, no jedna otázka to hneď vysvetlila. „Podľa vzoru českej labute?“ spýtala sa iná diváčka a vysvitlo, že diváci Dunaja, k vašim službám začali tento dobový seriál porovnávať s českým seriálom Zlatá labuť.

„Zlatá labuť a náš Dunaj mali spoločný len začiatok a už potom sa každý seriál vysielal po vlastnej línii,“ argumentovala diváčka. Nebola pritom jediná, kto vysvetlil, že začiatky oboch seriálov boli veľmi podobné, no potom sa dej zmenil. Seriál Zlatá labuť mal navyše menej epizód a už je ukončený.

Napriek tomu sa jedna diváčka rozhodla prezradiť, ako skončil osud riaditeľa v českom seriáli a poukázať na rozdiely aj podobnosti medzi týmito postavami. „Tam na riaditeľa (nevolal sa Holubec ale Bouchner) narafičili pascu, akože postrelil hlavného ochrankára. A preto išiel do basy. Nie kvôli znásilneniu klaviristky a predavačky. V labuti nebola obeť Alena ale Kristína atď. Čiže si nemyslím, že by týmto spôsobom odpratali u nás Tonka,“ vysvetlila.

Diváci však stále môžu ostať prekvapení a správnu odpoveď na to, aký bude ďalší osud Holubca, sa dozvedia túto jeseň.

