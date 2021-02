Čo je na raňajky zdravšie – pizza alebo miska cereálií? Odborníci uvádzajú nečakanú odpoveď

Správne a zdravé stravovanie je kľúčom k dobrej postave a kvalitnému a dlhovekému životu. Mnohí na to myslia, a tak si ráno na raňajky doprajú misku plnú cereálií. Je to ale to najvhodnejšie?

Zdravšia pizza

Odborníci na výživu poukazujú na pre niekoho prekvapivú skutočnosť, že dopriať si pizzu na raňajky môže znamenať zdravšie raňajky v porovnaní s väčšinou cereálií, uvádza portál Unilad.

To, samozrejme, neznamená, že by ste mali každý deň jesť pizzu. Je v tom zohľadnený kontrast toho, že pizza, ktorá je často vnímaná ako nezdravé jedlo, dokáže byť v porovnaní s cereáliami lepšou voľbou.

Spisovateľka a výživová poradkyňa Chelsey Amerová pre Daily Meal síce uznáva, že pizza nie je to najzdravšie jedlo, no priemerný kúsok pizze a miska s cereáliami obsahujú takmer rovnaké množstvo kalórií. Pizza však obsahuje viac proteínov, vďaka ktorým budete dlhšie sýti.

Pizza podľa Amerovej obsahuje viac tuku a menej cukru ako cereálie a robí to z nej lepšiu voľbu.

Cereálie nie sú zdravou voľbou

Zmyslom tohto celého nie je, aby ste ráno začínali deň naozaj pizzou. Ide o uvedomenie si toho, že bežne predávané a ochutené cereálie nie sú zdravou voľbou na každodenné raňajky.

S týmto tvrdením súhlasí aj výživový poradca Simon Jurkiw, ktorý pre Unilad povedal, že pizza obsahuje vyvážený pomer bielkovín, tukov a cukrov. Bežná pizza má na 100 gramov aj menej ako 5 gramov cukru, no niektoré cereálie ho majú na 100 gramov až 40 gramov. Ani on však neodporúča presedlať na pizzu. Skôr sa prikláňa ku rôznym zdravým kašiam či raňajkovému smoothie, ktoré je bohaté na vlákninu.

Čítajte zloženie a výživové hodnoty

Aby sa cereálie iba neočierňovali, je dôležité pri nákupe sledovať zloženie a výživové hodnoty. Aj tu však treba byť opatrný a nenechať sa nachytať na slogany uvedené na balení prednej strany produktu o tom, že obsahuje veľa vlákniny či bielkovín. Treba otočiť balenie a pozrieť si povinné údaje.

Ak ale po tomto článku túžite na raňajkách po pizzi, môžete si urobiť aj jej zdravší variant z celozrnnej múky, menej tučného syra a čerstvých paradajok.