Záhadná choroba v Indii neustupuje. Lekári už ukázali analýzu vzoriek krvi

Záhadná choroba minulý víkend postihla indický štát Andhrapradéš. Začiatkom týždňa sme priniesli prvotnú informáciu, keď v nemocnici bolo hospitalizovaných 340 ľudí, pričom jeden človek zomrel.

Momentálna situácia, ako informuje CNN, je s bilanciou 500 hospitalizovaných, našťastie k ďalšiemu úmrtiu už nedošlo. Pacienti hlásili viacero príznakov vrátane záchvatov, nevoľnosti a straty vedomia.

Nemajú koronavírus

Všetci nakazení pritom boli otestovaní aj na koronavírus s negatívnym výsledkom. Chorobu tak musí spôsobovať niečo iné.

“Je to nejaká záhadná choroba a čo to je, odhalí iba podrobná laboratórna analýza,” uviedol minister zdravotníctva Alla Kali Krishna Srinivas ešte začiatkom týždňa. Vylúčil tiež, že by ochorenie mala spôsobovať kontaminácia vody či ovzdušia.

Olovo a nikel

Vedecký tím All India Institute of Medical Sciences vykonal analýzu voriek a zistil, že v krvi pacientov sa nachádzajú častice olova a niklu. Podrobnejšie testy vykonáva aj Indický inštitút chemických technológií. Vo vzorkách vody však olovo a nikel objavený nebol, teraz prebiehajú testy vzoriek mlieka.

Záhadné ochorenie zasiahlo región v najmenej vhodnom čase, keď bojuje s pandémiou koronavírusu, pričom Andhrapradéš patrí k najviac postihnutým štátom v Indii.