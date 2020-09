Človek nemusí byť po smrti odpad. Ľudský kompostér zrecykluje telo za dva roky a vráti do prírody

Ekologickejšie alternatívy sa postupne dostávajú do rôznych zložiek nášho života a samotná smrť nie je výnimkou. Cirkulovanie je jedným z ich základných princípov, vďaka ktorým sa uzatvára kolobeh z prírody a do prírody. Projekt Loop prišiel s novinkou, ktorá sa zameriava na otázku, či sme my ľudia odpad alebo kompost. Vďaka ich prírodnej truhle, ktorá je v podstate ľudským kompostérom, sa telo po smrti rýchlejšie rozloží a poskytne pôde živiny.

“Nakŕmte Zem svojimi vlastnými živinami a staňte sa zdrojom pre vznik nového života.” Presne takýto je nápis na úvodnej stránke webu spoločnosti Loop, ktorý na vás na lesnom pozadí s tečúcim potôčikom vystúpi.

“Sme tu, aby sme obnovili náš vzťah k prírode tým, že vraciame naše živiny do životného cyklu.” Za týmito zaujímavými slovami sa ukrýva projekt, ktorý sa venuje spôsobu pochovávania a hľadania jeho ekologickej alternatívy.

Spoločnosť Loop sa vo svojom projekte rozhodla zamerať na pochmúrnu príležitosť, ktorá je už dlhé roky vykonávaná nie najekologickejším spôsobom. Za pomoci cirkulovania v kombinácii s princípom kompostovania vytvorili truhlu, ktorá je recyklátorom prírodných látok, ktorý transformuje mŕtvu organickú hmotu a znečisťujúce látky na kľúčové živiny pre nové sadenice.

Ekologická rakva, ktorá premieňa ľudské telo na prírodné živiny

Ekologická rakva Loop Living Cocoon je dielom holandského výskumníka Boba Hendrikxa a je vyrobená z podhubia zvaného mycélium, z drevených pilín a vystlaná machovým lôžkom s aktívnymi mikroorganizmami. Tieto čisto prírodné “materiály” dokážu urýchliť proces rozkladu ľudského tela takmer o desať rokov.

“My ľudia robíme to, že niečo dostaneme z prírody, zabijeme to a následne použijeme. Tak mi napadlo, čo keby sme začali posúvať mŕtve materiály do sveta, ktorý nám dáva živé materiály? Boli by sme menším parazitom,” opisuje svoje myšlienky Hendrikx v rozhovore pre Bored Panda.

Človek súčasťou prírodného kolobehu

Vďaka rakve z dielne Loop sa telo dokáže rozložiť už za dva alebo tri roky. Proces prebieha práve prostredníctvom mycélia, ktoré je najväčším recyklátorom na svete a premieňa organické látky na živiny, ktoré majú blahodarné vyživujúce účinky na samotnú pôdu. Pôda je zdrojom našich potravín a jedla, týmto sa uzatvára celá hlavná myšlienka prúdenia kolobehu.

Cena tejto novinky sa dnes pohybuje na sume 2-tisíc eur. Či sa takýto spôsob pochovávania ujme a stane obľúbeným aj u nás, zistíme až o pár rokov. Nepochybne však ide o zaujímavý a originálny nápad, ktorý si zaslúži pozornosť.