Cítili ste niekedy počas snívania vôňu? Vedci prišli s vysvetlením, čo to znamená

Živo ste si dokázali vybaviť množstvo jeho detailov, kde sa sen odohrával, kto v ňom bol a čo sa dialo. Niekedy je súčasťou sna dokonca aj pesnička, ktorá nám neraz na zvyšok dňa uviazne v mysli. Ako je to však s vôňami počas snenia?

Ako voňajú sny?

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, či sa vo vašich snoch objavujú vône? Predstavte si napríklad, že sa vám sníva o tom, ako s babkou pečiete koláče. Vidíte, ako sa koláče pečú v rúre, počujete, ako vám babka niečo hovorí, no cítite vo sne vôňu koláčov?

Ako informuje portál Science Times, v roku 1956 sa rozhodol psychiater Peter H. Knapp detailne vyhodnotiť 544 zaznamenaných snov. Svoj výstup z tohto výskumu nazval Sensory impressions in dreams (Senzorické vnemy v snoch) a publikoval ho v časopise The Psychoanalytic Quarterly.

Knappa zaujímali najmä senzorické sny, teda také, ktoré zahŕňali farbu, pohyb, zvuk alebo chuť či čuchový podnet. Väčšina účastníkov Knappovho výskumu mala sny zahŕňajúce farbu v 15 % prípadov. Sny zahŕňajúce pohyb či zvuk sú pomerne bežné, avšak sny zahŕňajúce chuťové či čuchové podnety boli mimoriadne nezvyčajné a v celom výskume sa vyskytli len desaťkrát.

Ďalšia podobná analýza snov bola vykonaná vedcami v roku 1998 a jej výstup s názvom Prevalence Of Sensory, Olfactory, And Gustatory Perceptions In-Home Dreaming (Výskyt senzorických, čuchových a chuťových podnetov v snoch) bol publikovaný v časopise Visual and Motor Skills. Autori štúdie, Zadra, Nielsen, a Donderi sa venovali výskumu snov 164 ľudí, pričom 39 % z nich uviedlo, že si dokážu z pamäti vybaviť aspoň jeden sen, v ktorom sa vyskytol aj nejaký čuchový podnet.

Píšte si všetky sny do denníka

Okrem toho, že účastníci výskumu vypĺňali dotazník, ktorý sa na ich sny pýtal po určitom časovom odstupe, odborníci účastníkom pravidelne telefonovali počas dvoch až troch týždňov, aby sa ich mohli opýtať na ich najaktuálnejšie sny. Účastníci totiž boli na začiatku výskumu požiadaní, aby si každé ráno zaznamenali čo najviac z toho, čo si o svojich snoch dokázali zapamätať. Zaznamenaných bolo celkovo až 3 372 snov, len v 34 (0,86 %) z nich sa však vyskytol nejaký čuchový podnet.

Knapp vo svojom výskume napísal, že z nejakého dôvodu sú čuch a chuť počas snenia potlačené. Veď aj v bdelom stave si neraz vône zámerne vybavujeme len ťažko. Napríklad, keď vám niekto povie, aby ste si predstavili, ako vyzerá jablkový koláč, nie je to také ťažké. Dokážete si však detailne vybaviť vôňu tohto koláča? Vedci ešte aj dnes vedú intenzívne diskusie o tom, prečo je to tak.

Chcete vedieť, či sa v rámci vašich snov vyskytujú nejaké vône? Ideálne je, ak pred spaním dodržiavate nejakú rutinu. Lepšia kvalita spánku môže privodiť viac snov. Keď ráno vstávate z postele, neponáhľajte sa hneď do kúpeľne či za šálkou kávy, doprajte si chvíľu na to, aby ste sen a emócie, ktoré ho sprevádzajú, spracovali. Dôležitým krokom je viesť si denník snov. Akonáhle sa zobudíte, zapíšte si do denníka všetko, čo si zo sna pamätáte.